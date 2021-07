La pandemia de Covid-19 ha golpeado fuertemente al sector de viajes y turismo a nivel mundial y ahora se le suma otro reto: la negativa de algunos países de reconocer algunas vacunas contra el Covid-19, lo cual atrasa la recuperación de 72 millones puestos de trabajo y sumará más a los de 4.5 billones de dólares (bdd) perdidos durante el 2020, de acuerdo con estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

“Algunos países no están reconociendo ciertas vacunas, sin embargo, no hay vacunas malas todas son buenas porque facilitan la movilidad y ha sido la parte más perjudicada para el turismo porque sin movilidad no hay movimiento de la economía internacional y se pierden los empleos. Queremos que haya un reconocimiento recíproco de las vacunas y así devolver millones de puestos de trabajo y sobre todo reactivar los viajes internacionales“, explicó Maribel Rodríguez, vicepresidenta y CEO en funciones de WTTC en exclusiva para Forbes México.

Actualmente la Unión Europea (UE) permite la entrada de extranjeros que hayan recibido las vacunas para el Covid-19 aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA): Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca, en ésta última ocurre una excepción pues aún no se reconoce la AstraZeneca (Covishield) fabricada en India, lo cual ha generado preocupación respecto a la reactivación de la movilidad internacional.

“Lo que ha complicado más la situación es que no se aprueben la vacunas, incluso la misma que se aplica en dos países distintos. Por ejemplo, los británicos que han sido vacunados con la AstraZeneca pues es la misma vacuna que se produce en India y sin embargo no se acepta. Esto es un obstáculo para que podamos incrementar no solamente el número de turistas sino para aumentar el personal del sector“, añadió la directiva.

Antes de la pandemia de Covid-19 el sector de viajes y turismo movía a nivel global un 10.4% del PIB y era un gran motor del empleo, el cual se ha frenado por el desconocimiento de vacunas y el mantenimiento de protocolos como la prueba PCR y cuarentenas para personas ya inmunizadas.

“Hay que eliminar una serie de requisitos tales como las cuarentenas, si una persona está vacunada y se siguen teniendo estos protocolos pues el turista no va a contagiar y esto implica un costo extra, entonces es importante que esto se tenga cuenta para que pueda volver a viajar”, agregó.

La vicepresidenta y CEO deWTTC comentó que es necesario que se refuercen cuatro elementos para impulsar la movilidad: aumentar la vacunación mundial, homologar los pases digitales de vacunación (tales como el Digital Green Pass aplicado en la UE), continuar con los protocolos de viajes seguros así como reforzar la colaboración pública y privada.

“Animaría a que Latinoamérica y Centroamérica se fijara en esto que ha estado sucediendo para no repetir los errores que ha cometido Europa y que implemente estos protocolos y pases digitales en la región para que ahora en el verano estén preparados y tengan la oportunidad de ser competitivos”.

A pesar de que Rodríguez reconoció que una de las tendencias más fuertes del turismo doméstico se ha reforzado en países como Reino Unido, Brasil, Argentina y México esto no impulsa el restablecimiento de los viajes internacionales que significan una derrama económica significativa.

“Entendemos que el turismo doméstico ayuda y eso está muy bien para evitar que millones de dólares se pierdan cada día pero tenemos que pensar más en el largo plazo porque muchas compañías dependen del turismo internacional”.

Con el surgimiento y rápida proliferación de la variante Delta del Covid-19, el nuevo turista internacional necesita confianza y certeza en su ingreso hacia otros países, tanto para saber que su vacuna será aceptada como para garantizar los protocolos sanitarios adecuados.

“Ahora más que nunca hay que mirar más allá de la política y enfocarse en lo importante que es el turismo como motor de la economía y generador del empleo“, finalizó la vicepresidenta y CEO en funciones de WTTC.

