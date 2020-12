Ante la crisis económica por el cierre de la industria durante el inicio de la pandemia de Covid-19, representantes del sector inmobiliario estiman que para 2022 o 2023 el sector pueda recuperar los niveles de producción que tenían en 2018.

A pesar de ello, el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Enrique Tellez, confía en que el siguiente año se logre una recuperación sobre lo perdido en 2020.

En ese sentido, agregó que la caída del 10% en el Producto Interno Bruto (PIB) del país ha sido la más grande en 30 años.

“En julio volvimos a ver la reapertura de centros comerciales, restaurantes y hoteles de manera limitada y eso ha permitido una regeneración de la industria hacia el segundo semestre del año”, explicó durante el Foro Tiburones Inmobiliarios 4D, organizado por Lamudi.

Abundó que estas acciones han permitido una recuperación del sector inmobiliario hacia el segundo semestre de este año, pero la venta de inmuebles no alcanzó el nivel de 2018.

Aún con ello, reconoció que “está resurgiendo (la industria) y ya vemos movimiento en ventas de vivienda y eso es muy importante”.

El economista denominó al 2020 como un ‘año muy complicado de operar’, desde los sectores de hospitales hasta vivienda, siendo este último de los más afectados, así como las oficinas, centros comerciales y hoteles.

Agregó que durante la pandemia las ‘second home’ han impulsado al sector inmobiliario, principalmente en destinos como Vallarta, Los Cabos y la Riviera Maya.

“Somos una opción (México) que está muy ceca de Estados Unidos y otras plazas ligadas al nuevo tratado de libre comercio y se está viendo crecer en la parte de parques industriales, pero también en temas de vivienda y comercio”, aseguró el presidente de la ADI.

Acotó que durante la emergencia sanitaria sí hubo interés de la población por buscar una segunda casa en la Ciudad de México, aunque el empresario confía en que los números se regeneren cuando las medidas sanitarias permitan retornar a los puestos de trabajo y centros recreativos.

“El regresar a la oficina se está volviendo una necesidad, la gente está buscando regresar a las oficinas porque a veces no es posible trabajar todo el tiempo o no te da la oportunidad de trabajar eficientemente desde tu casa, tal vez no trabajemos cinco días pero hagamos una combinación de trabajar tres días en la oficina y dos en tu casa y empecemos a ver estos espacios híbridos”, aseguró Téllez.

Además, reconoció que es necesario que el sector privado y gubernamental trabajen de la mano para impulsar la economía en las diversas industrias, las cuales han sido golpeadas por la pandemia de Covid-19, entre ellas el sector inmobiliario.

“Para la reactivación económica ni el sector público solo puede, ni el sector público solo puede; tenemos que crear un ambiente de colaboración, hemos venido trabajando con la jefa de gobierno y su equipo de manera muy cercana para reactivar centros comerciales, buscar el momento correcto para reabrir oficinas y apoyar la reapertura de hoteles”, concluyó el presidente de la ADI.