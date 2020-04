Segundos pisos de CDMX también resienten la baja por la poca afluencia vehicular

Después del puente de marzo, la dinámica en la Ciudad de México cambió por completo. Ante la amenaza de la propagación del coronavirus en el país, luego de que se confirmaran 82 casos el lunes 16 de marzo, casi 3 veces más que los reportados el viernes anterior, las personas decidieron comenzar a distanciarse y realizar trabajo desde casa. El bajón inmediato en los traslados fue evidente, lo que significa menos tráfico vehicular y menos saturación en las vialidades, incluyendo los segundos pisos.

Esto tiene varias consecuencias: menores tiempos de traslado y menos contaminación. Pero también menos uso de los segundos pisos del periférico de la Ciudad de México y las autopistas urbanas en la Zona Metropolitana.

“Sí, está muy despejado en estos momentos”, responde un operador del Viaducto Bicentenario. La llamada se hizo el martes 31 de marzo, antes del mediodía.

Una situación similar se vivió en la Autopista Urbana Sur (Ausur), el tramo que va de San Jerónimo a Tepepan y a la caseta a Cuernavaca.

De acuerdo con datos de la Ausur, los tiempos de traslado se redujeron prácticamente a la tercera parte en el trayecto de Tepepan-San Jerónimo y poco más de 2 veces en el trayecto de Cuernavaca-San Jerónimo.

El martes 3 de marzo, por ejemplo, estos tiempos alrededor de las 8:00 horas, hora pico en días hábiles, eran de 22:00 y 27:30; mientras que para el martes 17, el primero de la cuarentena convocada por la sociedad civil, fue de 8:19 y 12:53 respectivamente, lo cual implica menor congestión vial, y por lo tanto, menos unidades usando la vía.

Los tiempos después de la contingencia entre semana son cercanos a los de días festivos o fines de semana, según los datos disponibles en la cuenta de Twitter de la Autosur.

Forbes México solicitó a las empresas operadoras de los segundos pisos y autopistas urbanas de la CDMX los datos de tráfico promedio diario durante el mes de marzo; sin embargo, Aleatica rechazó la petición y señaló que se dará a conocer cuando se presente el reporte trimestral a fin de mes. En tanto que la Autopista Urbana Sur, operada por IDEAL, no respondió hasta el momento.

Según datos de Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, la congestión vehicular en la capital del país se redujo la primera semana de la contingencia prácticamente a la mitad, mientras que para la segunda, este indicador cayó hasta una tercera parte.

“Ahí es donde vimos cambios más importantes más rápido. En términos de afluencia vehicular vimos unas reducciones en horas pico, primero de entre 30 y 60%, y después se ha vuelto más bien consistente, reduciéndose entre 60 y 70%”, explicó respecto a los datos agregados para las vialidades de la capital.

Lo importante es quedarse en casa. No salir. Lavarse manos, no saludarse de mano y beso, no tocarse la cara. Muchas personas lo están haciendo. Gráfica 1) reducción de afluencia del Sistema de Movilidad Integrada; 2) reducción en el tránsito vehicular. (hasta domingo 29) pic.twitter.com/XS0ypl1JXj

— Andrés Lajous (@andreslajous) March 31, 2020