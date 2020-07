Visitmexico: Tecnocen reclama adeudo a Braintivity para entregar el sitio

La caída del portal Visitmexico, la plataforma digital de promoción del turismo en el país hacia el extranjero, desató una guerra de declaraciones entre los dos actores implicados: Braintivity, la empresa de Marcos Achar y Carlos González, director de Visitmexico; y Tecnocen, firma de servicios informáticos a cargo de Sergio Loredo.

Ambas partes se pronunciaron públicamente para no trabajar juntas más, pero mientras la primera acusa una “extorsión”, la segunda reclama el pago de un adeudo pendiente por alrededor de 11 meses de servicio.

El portal se reportó inactivo el viernes de la semana pasada, aunque de acuerdo con empresarios turísticos, la inactividad se habría presentado desde la segunda quincena de julio.

El viernes, en la página se mostró una imagen que señalaba que la página estaba inactiva por falta de pago. La página se entregó desde 2019 en concesión a la empresa Braintivity a cambio de que se generaran acciones de promoción turística equivalentes a por lo menos 40 millones de pesos anuales, según explicó Carlos González en una entrevista.

La misma noche del viernes, la Secretaría de Turismo emitió un comunicado en el que dijo que la empresa concesionaria explicaría las causas de esta interrupción.

El sábado, desde su cuenta de Twitter, Visitmexico difundió un comunicado acusando un hackeo a su página web, mismo que según ellos notificaron a las autoridades competentes “para profundizar en la investigación correspondiente y se proceda contundentemente”. Tanto el comunicado como el tuit fueron borrados de su cuenta para el lunes.

Ese mismo día, la versión de parte de Braintivity pasó a ser un “secuestro” del sitio de parte del dueño de Tecnocen, e incluso se le señaló de extorsión, dado que de su parte se habrían liquidado todas las facturas pendientes.

Del otro lado, Loredo reconoció que si bien se le hizo un pago el 15 de julio, este correspondía a apenas menos de la mitad de los servicios que se han concedido para mantener la página.

“Que paguen por la cuestión de la deuda, los servicios devengados hasta el día de hoy, no tengo tema. Que lleguemos a un acuerdo, no puedes forzar una sociedad, no es sano”, indicó.

Por ello, Loredo reiteró que está dispuesto a entregar las cuentas y los accesos a cambio de cubrir el adeudo con esta y otra de sus empresas, Sinfoni. El director de Tecnocen resaltó que solo se han cubierto gastos de los primeros 3 meses de servicio desde 2019, por lo que aún habría pendientes al menos 11 meses hasta julio de 2020, equivalente a 87,788 dólares (más IVA, unos 2.2 millones de pesos al tipo de cambio del miércoles).

En facturas publicadas por la empresa proveedora de Visitmexico pagadas el 15 de julio pasado, se señala que el pago realizado a Tecnoncen por 356,386.41 pesos corresponde al pago del certificado de seguridad del sitio, así como a servicios de administración de bienes y cuentas de Google. Mientras que una segunda factura detalla que se pagaron 397,130.26 pesos por 50% del servidor del sitio de junio a agosto de 2019.

Una tercera factura muestra el pago de 839,260 pesos por 7 meses de 50% del servidor el pasado 31 de diciembre.

Según Tecnocen, el portal recibe entre 700 mil y 1 millón de visitas al mes, lo cual requiere mejores condiciones de alojamiento, mismas que se le están proveyendo a Visitmexico.

Entre los señalamientos de González hacia Loredo están que él formó parte de Braintivity hasta agosto de 2019, tras lo cual dejó el cargo como director de tecnologías de la información de la empresa de Achar y pasó a ser proveedor de servicios. Loredo aseguró a Forbes que él no ha trabajado en ningún momento en la empresa.

“Como socio vas a colaborar en algo, es así la relación”, explicó.

Otra de las acusaciones de González hacia Loredo se refieren a falta de disposición para negociar además de que mencionó la exigencia de un contrato por 72 meses de parte de Tecnocen para liberar los accesos, según dijo en entrevista para un medio digital. Forbes solicitó hablar con el director de Visitmexico, pero hasta este momento la solicitud está pendiente de respuesta.

Sobre este contrato, Loredo descartó que se estuviera solicitando ampliar la relación con Braintivity, y solo se reclama el adeudo.

El peso de Visitmexico

En abril pasado, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, presentó una estrategia digital que a través del sitio de Visitmexico impulsaría la recuperación del sector.

“Recordemos que el 58 por ciento de las compras que se realizan a nivel mundial, actualmente se llevan a cabo a través de las redes”, sostuvo entonces.

Visitmexico además tenía listo un plan para impulsar el turismo en el país tras el impacto de la pandemia que incluía entre otras actividades, promoción a través del equipo de baseball Yankees de Nueva York, dado que Estados Unidos es el primer emisor de turistas foráneos al país.

Tras una reunión con el Consejo de la Diplomacia Turística, del que forma parte Visitmexico, la Sectur destacó que uno de los 3 ejes para impulsar la reactivación turística es la promoción y mercadotecnia, impulsada sobre todo por la campaña digital.

“Además, mediante la plataforma VisitMexico, y como parte de la segunda fase de la estrategia digital presentada en la primera sesión de este Consejo de Diplomacia Turística, se lanzó la campaña nacional ‘Piensa en México’, en la que se están produciendo materiales audiovisuales que consideran a las 32 entidades de la República Mexicana”, dijo la dependencia en un comunicado.