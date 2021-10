Trump, ¿en problemas? su deuda ya suma 1,300 mdd

El negocio de Donald Trump debe aproximadamente 1,300 millones de dólares, casi 200 millones más que cuando lo dejó para tomar el mandato como presidente de Estados Unidos. Pero eso no significa que esté bajo más presión financiera. De hecho, el balance de Trump está en mejor forma hoy que hace meses.

La razón: a principios de este año, JPMorgan Chase ayudó al prestarle 1,200 millones de dólares contra un complejo de oficinas de San Francisco en el que Trump tiene una participación minoritaria del 30%. Como socio limitado, Trump no sería personalmente responsable de esa deuda en caso de incumplimiento. Pero todavía tiene un gran efecto en sus finanzas. De hecho, el nuevo préstamo permitió a Trump y su socio comercial, que cotiza en bolsa Vornado Realty Trust, pagar su deuda anterior contra el edificio, que vence el mes pasado, y extraer alrededor de 616 millones de dólares en efectivo.

En otras palabras, el refinanciamiento aumentó la deuda de la propiedad pero también proporcionó más liquidez a sus propietarios. Si Trump recibió el 30% del retiro de efectivo, el acuerdo habría aumentado sus tenencias líquidas de un estimado de 110 millones a casi 300 millones de dólares.

Ese dinero en efectivo podría ser útil durante los próximos años. En septiembre de 2022, Trump vencerá otro préstamo, este por valor de 100 millones de dólares en una propiedad que es de su absoluta propiedad: el espacio comercial dentro de la Torre Trump. En teoría, Trump también podría refinanciar ese préstamo. La propiedad inmobiliaria tiene un valor estimado de 275 millones, por lo que un banco debería estar dispuesto a ofrecer 100 millones nuevos en su contra. Incluso si el expresidente no puede encontrar una empresa para refinanciar la Trump Tower, debería poder devolver el dinero con sus propios fondos.

Línea de tiempo

Trump tiene una deuda estimada de 738 millones de dólares que vencerá durante los próximos tres años. Si tiene cuidado, debería poder superarlo.

AÑO PROPIEDAD UBICACIÓN LO QUE TRUMP DEBE 2022 Trump Tower Nueva York $100M 2022 1290 Ave of the Americas Nueva York $285M* 2023 Trump National Doral Miami $125M (Est.) 2024 Trump International Hotel Washington, D.C. $170M (Est.) 2024 Trump International Hotel & Tower Chicago $45M (Est.) 2024 Trump Plaza Nueva York $13M 2025 40 Wall Street Nueva York $134M 2026 Trump International Hotel & Tower Nueva York $6M 2028 Trump National Golf Club Colts Neck, N.J. $11M (Est.) 2028 555 California Street San Francisco $360M* 2029 Trump National Golf Club Washington, D.C. $7M (Est.) 2029 Residencia Westchester County, N.Y. $6.5M (Est.) 2048 Residencia Palm Beach, Fla. $11M (Est.) No es claro Trump International Hotel & Tower Chicago $50M+ TOTAL $1,300 mdd Cifras en millones de d´´olares. Fuente: Forbes.com

Probablemente todavía podría reponer su pila de efectivo. Dos meses después de la fecha de vencimiento del préstamo de la Trump Tower, vencerá otra deuda, esta vinculada a un rascacielos de la ciudad de Nueva York llamado 1290 Avenue of the Americas. Al igual que el edificio de San Francisco, Trump posee una participación de sociedad limitada del 30% en 1290 Avenue of the Americas junto con Vornado, que posee el otro 70%. Si Vornado también refinancia ese edificio, Trump podría extraer fácilmente otros 75 millones de dólares.

Hacerlo le daría al expresidente un respiro adicional de cara al 2023, cuando tenga dos préstamos con un capital original combinado de 125 millones de dólares que vencen contra Trump Doral, un resort de golf en Miami. Esa propiedad ha tenido problemas recientemente, por lo que podría ser un desafío refinanciarla. Lo mismo ocurre con los hoteles de Trump en D.C. y Chicago, que tienen una deuda estimada de 215 millones de dólares de Deutsche Bank que vence en 2024.

Dicho de otra manera: cuanto más efectivo pueda acumular Trump ahora, más seguro estará entonces, incluso si eso significa aumentar su carga de deuda mientras tanto.