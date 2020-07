Empresas dirigidas por mujeres o con actividades de impacto social, y con ventas de entre 2 y 40 millones de pesos al año, son buscadas por Viwala, una compañía financiera de capital de impulso.

Con un poco más de un año de vida, Viwala ha prestado 700,000 dólares (más de un millón y medio de pesos) a empresas mexicanas con una característica particular: los pagos del crédito no son cantidades fijas, sino que están atados a un porcentaje de las ventas que tenga la compañía, esquema conocido como revenue-based lending o crédito sobre la renta.

“Cuando una pequeña o mediana empresa va por un crédito al banco o a otra financiera, lo que sucede es que le dan el crédito, pero le dan unos pagos fijos, entonces esos pagos ellos tienen que pagarlos sí o sí, se vuelven parte de todo un gasto fijo de la empresa; en cambio, nosotros lo que estamos haciendo con esta innovación financiera es que en vez de cobrarles un pago fijo, les cobramos un porcentaje de sus ventas”, explicó en entrevista Karla Gallardo, CEO de Viwala.

“Entonces yo les digo ‘sabes qué, yo te voy a prestar y me vas a pagar con el 5% tus ventas todos los meses, entonces si el primer mes vendes un millón, pues me pagas 50,000 pesos, si el mes 2 vendes 2 millones de pesos, me pagas 100,000 pesos, pero si el mes 3, 4 y 5 no vendiste nada, así en el peor de los casos, 5% por 0 es 0, entonces no pagas nada; lo que hacemos es que nos apegarnos al ciclo comercial de las empresas”.

Otra característica de Viwala es la incorporación de tecnología en la evaluación de los interesados en los créditos, con lo cual bastan sólo 10 minutos para hacer la solicitud en línea. Tras ello, la respuesta se da en menos de 10 días.

Los recursos a recibir pueden ir de los 300,000 pesos hasta los 5 millones, con plazos desde los 24 hasta los 70 meses y una vez que se ha pagado el 70% del crédito, se puede volver a pedir otro, detalló Gallardo.

La ejecutiva destacó que el esquema financiero que manejan es ideal para momentos como el actual, donde la pandemia de Covid-19 ha paralizado la actividad económica y muchas empresas dejaron de tener ingresos y ahora enfrentan escenarios de crisis e incertidumbre.

De hecho, agregó, las solicitudes se han triplicado desde el comienzo de la epidemia en México.

Impacto social

Las empresas que pueden solicitar créditos a Viwala deben demostrar que sus actividades tienen un impacto social o ambiental, de forma que pueden aplicar firmas dedicadas, por ejemplo, a la comida orgánica, energía renovables, productos biodegradables o sustentables, manejo de agua, educación, vivienda ecológica o reciclaje.

Asimismo, pueden acceder a los préstamos compañías que trabajen o beneficien a niñas, comunidades indígenas, personas discapacitadas, gente en reclusión o grupos usualmente discriminados, mencionó la CEO.

Pese a ello, las primeras empresas que busca Viwala son las que están dirigidas por mujeres, ya que considera que éstas crean un círculo virtuoso.

“Cuando una mujer es la que dirige el negocio, tienden a ser también los equipos más diversos, entonces generamos más impacto para el inversionista, para el negocio y un circulo virtuoso social donde el dinero se reinvierte en las familias”, sostuvo Gallardo.

