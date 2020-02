Neoliberalismo y decadencia social provocan asesinatos como el de la menor Fátima: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “muy lamentable” el tipo de asesinatos como el de la menor de 7 años Fátima, quien fue encontrada sin vida en la alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, por lo que explicó que “estamos haciendo lo que nos corresponde para evitarlo (crímenes como éste)”.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario culpó al sistema neoliberal de generar una “crisis de valores y una decadencia social”.

“Es muy lamentable que esto suceda y estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Lo más eficaz es procurar entre todos y, desde luego el gobierno es el principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor. Sostengo que se cayó en una decadencia, un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento, se mide el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal”, manifestó López Obrador.

“Hay una crisis profunda de pérdida de valores. No ha pasado a más las cosas, que están muy graves, porque México es una gran reserva de valores. Fue mucha la descomposición que produjo el individualismo, el egoísmo, el predominio del material. Son crímenes que tienen que ver con odio, con problemas sociales, familiares, es una enfermedad social. No sólo se resuelve con policías, cárceles o mano dura”, advirtió.

En cuanto al tema judicial, el presidente indicó que la labor es no permitir la impunidad ni tolerar la acción de los delincuentes, “porque nosostros tenemos que predicar con el ejemplo y no ser consecuentes. Tenemos que luchar todos por una sociedad mejor”.

“Esto no es solución con sólo castigo. Tenemos que purificar la vida pública y todos podemos ayudar. Los ciudadanos, las iglesias y predicando con el ejemplo, siendo consecuentes. Pienso que estos temas que duelen mucho, que afecta, tienen como posibilidad luchar por una sociedad mejor, no le veo otra salida, porque no produjo el neoliberalismo una crisis, sino una decadencia, algo que atañe a todos los órdenes de la vida pública, no sólo es crisis económica, sino de pérdida de valores, por eso, la regeneración, no hay más que regenerar y no andar con medias tintas”, indicó.

Activan protocolo de feminicidio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó el protocolo de feminicidio tras el hallazgo del cuerpo de una menor, de entre siete y nueve años de edad en la alcaldía Tláhuac.

En su cuenta de Twitter, @FiscaliaCDMX indicó que el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Tláhuac Dos le notificó del hallazgo del cuerpo de la menor dentro de una bolsa de plástico en calles de la colonia Los Reyes.

La FGJCDMX indicó que “personal de la Coordinación General de Servicios Periciales en materia de criminalística, fotografía y química acudió al lugar para realizar las diligencias, en coadyuvancia con agentes de la Policía de Investigación”.

