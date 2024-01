Netflix cancela 100 series: ‘Bling Empire’, ‘Sex Education’, ‘Shadow And Bone’, entre ellas

Las huelgas que interrumpieron la escritura y los rodaje, los sobrecargados calendarios de producción y la recesión general de algunas de las mayores empresas de entretenimiento del país afectaron a Netflix, que el año pasado recortó más de 100 programas y redujo su producción de programación original, según informa Bloomberg.

Hechos clave

Netflix lanzó aproximadamente 130 programas originales menos el año pasado que en 2022, según Bloomberg, lo que marca la primera vez que el transmisor experimentó una caída en el número de lanzamientos, aunque no está claro exactamente qué programas cancelados se incluyen en ese recuento.

Netflix tuvo la menor cantidad de estrenos originales en el último trimestre del 2023 que en cualquier año anterior, y redujo su producción de especiales, películas, programas de televisión y documentales, según el análisis de Bloomberg de los datos de What’s On Netflix .

Los programas originales que fueron cancelados en Netflix en 2023 incluyen “Sex Education”, que terminó después de cuatro temporadas, “Firefly Lane”, “Sex/Life”, “Human Resources”, “Welcome to Eden”, “Shadow and Bone”, “Dead End: Paranormal Park”, “Bling Empire” y su spin-off, “Bling Empire: New York”.

Si bien algunos de los programas fueron más populares que otros, varios disfrutaron de los elogios de la crítica y el público antes de que terminaran sus transmisiones: “Dead End: Paranormal Park” tiene una puntuación del 100% de los críticos en Rotten Tomatoes, “Sex Education” tiene una puntuación del 94% y “Shadow and Bone” gustó al 84% de los críticos.

La noticia de menos programas originales acompaña al anuncio de noviembre de que la compañía reduciría la cantidad de películas que estaba haciendo, con el objetivo de lanzar de 25 a 30 películas de mejor calidad por año en lugar de las aproximadamente 50 que hacía antes, informa Variety.

Los representantes de Netflix no respondieron a la solicitud de comentarios de Forbes.

Cita crucial

“Por el momento no estamos intentando alcanzar un número determinado de estrenos cinematográficos. Se trata de que ‘hagamos lo que creemos’”, dijo el jefe de la división cinematográfica de Netflix, Scott Stuber, a Variety. “Y, de hecho, presentemos una lista que podamos respaldar y decir: ‘Esta es la mejor versión de una comedia romántica, esta es la mejor versión de un thriller, esta es la mejor versión de un drama’”.

Si bien algunos programas queridos pueden haber llegado a la etapa de eliminación, Netflix está lejos de abandonar la programación original. Las películas inglesas más vistas la semana pasada fueron dos originales de Netflix, “Rebel Moon — Part One: A Child of Fire” y “Leave the World Behind”, al igual que los programas principales: el especial de comedia “Ricky Gervais: Armageddon”, My Life With the Walter Boys” y “The Crown”. Programas de gran éxito como ” Stranger Things” , ” Merlina ” y “Ginny & Georgia” tendrán nuevas temporadas, y hay rumores sobre spin-offs como un programa del Tío Lucas y nuevo contenido de “Peaky Blinders” .

Número grande

El 10.2% es el porcentaje de programas cancelados por Netflix entre 2020 y el 8 de agosto de 2023, según un estudio de Variety Intelligence Platform y Luminate, Netflix fue el servicio de streaming que canceló la quinta mayor cantidad de programas, detrás de Max (antes HBO), Disney+, Paramount y Hulu. Linear TV canceló alrededor del 10.8% de los programas.

Antecedentes clave

Netflix ha estado produciendo contenido original desde 2012, cuando lanzó una comedia dramática criminal llamada “Lilyhammer” que duró tres temporadas, luego estrenó “Stranger Things”, un drama de ciencia ficción, en 2016 y desde entonces se diversificó en comedia, programación infantil, animación, anime, reality shows y documentales, incluidos “Formula 1: Drive to Survive”, “Love is Blind” y “The Umbrella Academy”, además Netflix también se sumó a elegir programas que se emitieron por primera vez en otras cadenas, como “Black Mirror”, “You” y “Cobra Kai”.

Netflix es el servicio de streaming por secuencias más grande del mundo y reportó 247.15 millones de suscriptores en septiembre de 2023. En el tercer trimestre de 2023, 8.76 millones de nuevos suscriptores se unieron al servicio de transmisión por secuencias, un crecimiento que se produjo en medio de una ofensiva contra el intercambio de contraseñas que obligó a los miembros a pagar más para permitir que varios hogares utilicen la misma cuenta.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

