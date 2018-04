Netflix quiere comprar espectaculares en Los Ángeles por 300 mdd

Reuters.- Netflix Inc busca realizar su mayor compra tras ofrecer más de 300 millones de dólares (mdd) por una compañía propietaria de carteles publicitarios en Los Ángeles, incluida la célebre Sunset Strip de West Hollywood, según personas conocedoras del proceso.

La decisión muestra el valor que da a los anuncios físicos una de las compañías más exitosas de emisión de videos por internet, en momentos en que aumenta sus esfuerzos de marketing.

Netflix es uno de los que presentó ofertas por Regency Outdoor Advertising, con sede en Los Ángeles, y no hay certidumbre de que vaya a ganar la puja, dijeron esta semana fuentes que pidieron permanecer en el anonimato, ya que se trata de un asunto confidencial.

La compañía de internet declinó hacer comentarios y Regency Outdoor no respondió a una petición para referirse al asunto.

Regency Outdoor es propiedad de dos hermanos, Drake y Brian Kennedy. Algunos de sus carteles están en Sunset Strip, una parte de Sunset Boulevard en Los Ángeles conocida por su música en vivo y clubes nocturnos. La zona está llena de anuncios llamativos que suelen promocionar programas de televisión y películas.

La firma publicitaria también tiene carteles en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en las principales autopistas y cerca del campus de la UCLA y del estadio de béisbol de Los Angeles Angels, según su sitio web. Netflix ya publicitó algunas de sus series en carteles de Regency, como “Stranger Things” y “The Crown”.

La firma de internet está aumentando su gasto en marketing para sus programas y películas originales hasta los 2,000 (mdd) este año, en un momento en que compite por suscriptores con compañías tecnológicas como Amazon.com Inc , Hulu y Facebook Inc y medios tradicionales como Walt Disney Co.

Ante el aumento del gasto en marketing, los gastos de Netflix por suscriptor saltarán cerca de un 25%, de 13 a 16 dólares por usuario, según un reciente reporte de MoffettNathanson. La firma dijo que tenía 117.6 millones de suscriptores a nivel mundial a fines de 2017.

