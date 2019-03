Netflix responde a críticas y campaña de Spielberg contra sus películas

El director ganador de múltiples premios Steven Spielberg se convirtió en la última figura de alto perfil que criticó a Netflix, diciendo que su renuencia a lanzar películas en cines estaba dañando la “experiencia teatral cinematográfica”.

Sin nombrar a Spielberg, Netflix lanzó una breve declaración que decía: “Nos encanta el cine. Aquí hay algunas cosas que también nos encantan: acceso para personas que no siempre pueden pagar o vivir en ciudades sin teatros; Dejando a todos, en todas partes disfrutar de lanzamientos al mismo tiempo; dando a los cineastas más formas de compartir arte. Estas cosas no son mutuamente excluyentes”.

— Netflix Film (@NetflixFilm) March 4, 2019