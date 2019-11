Él es Nick Hanauer, el multimillonario que critica a los plutócratas e inspira a AMLO

El nombre de Nick Hanauer fue emitido en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como una especie de gurú, el mandatario mexicano uso un discurso de él, porque lo considera un millonario con responsabilidad social, que advierte acerca de los peligros del crecimiento de la desigualdad social, “mientras los plutócratas nos dejamos llevar por los sueños de la avaricia”.

“Compañeros plutócratas y multimillonarios y para cualquier persona que viva encerrada en una burbuja: Despierten. Despierten. No puede durar. Porque si no hacemos algo para corregir las desigualdades económicas evidentes en nuestra sociedad, las horcas vendrán hacia nosotros, porque ninguna sociedad libre y abierta puede soportar este aumento en la desigualdad económica”, señala el inversionista multimillonario nacido en New York.

¿Quién es Nick Hanauer? Según su página web oficial, es un líder de negocios, emprendedor y capitalista de riesgo. Además, es un ferviente activista en contra de la portación de armas, porque considera que “se debe proteger a los niños y no a las pistolas”.

Hanauer ha fundado, cofundado o invertido en docenas de empresas y fue el primer inversor no familiar en Amazon.com, y una compañía que fundó, aQuantive, luego vendió a Microsoft por 6, 400 millones de dólares.

En los últimos años -continúa la web- Hanauer se ha establecido como un innovador cívico, orador público y crítico feroz de la creciente desigualdad de ingresos de Estados Unidos. Es el fundador de Civic Ventures, una incubadora de políticas públicas en Seattle dedicada a catalizar un cambio social significativo.

Los principios de la economía progresiva que denuncia, por los recortes de impuestos para los ricos, desregulación para los poderosos y represión salarial, “han convertido la desigualdad económica en el tema definitorio de nuestro tiempo”.

Hanauer tiene 30 años de experiencia en industrias de manufactura, venta minorista, comercio electrónico, medios digitales y publicidad, software, aeroespacial, atención médica y financiar.

A continuación, la lista de empresas que ha fundado o invertido Hanauer, según su página oficial: