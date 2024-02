Nike despide al 2% de sus empleados, unas 1,500 personas

La compañía de calzado y ropa deportiva Nike despedirá desde este viernes al 2% de su plantilla, lo que equivale a unas 1,500 personas, según lo comunicó su director ejecutivo, John Donahue, en un mensaje a todos los empleados del que se hacen eco varios medios.

“Es una dolorosa realidad y no me la tomo a la ligera. No estamos en nuestro mejor rendimiento en este momento, y en última instancia me considero a mi mismo y mi equipo responsables”, dice Donahue, que no por ello renuncia a su cargo.

La compañía, que tiene su sede central en Portland, Oregon, emplea allí a 15,500 personas, y a un total de 83,000 en todo el mundo.

Los despidos se harán en dos fases: una durante la segunda quincena de febrero y la otra en el mes de mayo.

Ya en diciembre había advertido de que procedía a un recorte de costes de hasta 2.000 millones en los próximos tres años ante los pobres resultados del año, y que no descartaba despidos.

La nueva estrategia en la que Nike quiere enfocarse es artículos para mujeres y la línea de calzado bajo la marca Jordan, una de las más exitosas de los últimos años.

En este momento de primeros compases del día en Wall Street, las acciones de Nike caen un 3,04 %.

