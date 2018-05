Nintendo relanzará el NES y Super NES Mini Classic el 29 de junio

Para los fanáticos de los videojuegos que se quedaron con las ganas de tener en sus manos las consolas retro NES y Super NES Mini Clasic, Nintendo anunció que volverán a partir del 29 de junio y estarán disponibles todo el año.

“¡El NES Classic Edition regresa a las tiendas a partir del 29 de junio! Esta consola y el Super NES Classic Edition estarán disponibles a lo largo de todo el año”, escribió Nintendo en sus redes sociales.

#NESClassic Edition will return to stores on June 29! This system and the #SNESClassic Edition system are expected to be available through the end of the year. https://t.co/LclbG5m4ta pic.twitter.com/1PcXBI5qJC

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 14, 2018