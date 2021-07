No habrá cacería de brujas, pero si hay irregularidades, se investigará al gobernador de BCS: Víctor Castro

En su tercer intento, Víctor Castro ganó la gubernatura de Baja California Sur con 46.6% de los votos; es decir, 6.5 puntos más que su contrincante Francisco Pelayo.

Ahora como gobernador electo, el morenista asegura que no habrá “cacería de brujas” en el estado, pero enfatizó que si en la entrega- recepción encuentra irregularidades, pedirá que investiguen a Carlos Mendoza Davis, actual mandatario de la entidad.

“Voy a auditar al gobierno del Estado, voy a buscar que ahora con la entrega recepción, si hay algunas situaciones irregulares, que sea las autoridades competentes las que analicen nuestra denuncia de investigación, pero no es llegar a atropellar a nadie ni llegar buscando responsables”, dice al ser cuestionado si auditará al gobernador panista.

Víctor Castro, quien se desempeñó como profesor de educación primeria, secundaria y bachillerato, asegura que el tema más delicado que hay en la entidad es la desaparición de personas, el cual es herencia de la actual administración.

“Me voy a reunir con él (con el actual mandatario) y sí tengo que ver -cuando menos- que quede sentado en el proceso de transición mi planteamiento de que este asunto (la desaparición de personas) lo heredamos de su gobierno”, menciona.

¿Cuáles son los principales temas que impulsará en el estado?

El desarrollo económico, que tiene que ir vinculado con el agua. Es un tema que si no hay solución a corto plazo, nos va a complicar mucho la situación en Baja California Sur.

No va a haber desarrollo económico, sino resolvemos medianamente el problema del agua, no solo el abastecimiento para la población, sino también, estratégicamente, para el desarrollo económico; es decir, nuevos asentamientos, como asentamientos inmobiliarios que se están planteando por el crecimiento poblacional en Baja California Sur.

Otro es salud, si no resolvemos el problema de salud, se puede complicar mucho a las cosas. Así que, vamos en ese proceso. Se nos complicó mucho la pandemia en la entidad; creció el contagio muy fuerte.

La principal actividad económica del Estado es el turismo, ¿cómo van a impulsarlo?

El turismo de Baja California Sur tiene un desarrollo que despegó en los últimos 20 años, particularmente, en la zona sur en Los Cabos, de manera que impacta toda la economía de la entidad e incluso del propio país, porque es uno de los polos de turísticos más importantes de la nación, pero no puede quedarse solamente en esa zona.

He estado platicando con los compañeros relacionados con el turismo hotelero, restaurantero para ver los otros nichos de desarrollo turístico de la entidad e iniciar todo lo que podamos hacer de infraestructura, porque es importante que los municipios de Mulegé y de Comondú, que son los dos más alejados de la capital, tengan la oportunidad de turismo.

¿En tema de seguridad que harán?, porque el Estado es una de las entidades con mayor número de delitos por cada 100 mil habitantes

En los delitos de alto impacto se logró estar entre los que tienen menor índice de delincuencia; es decir, los delitos de homicidios dolosos bajaron en un 90% en Baja California Sur, pero (…) tenemos robo de casa habitación que es así es un problema que tenemos que atacar; feminicidio, se nos han subido los índices, y hay un tema muy delicado, que es la desaparición de más de 500 personas en este periodo sexenal y eso sí nos preocupa mucho.

Tenemos menos homicidios dolosos, pero más desaparecidos; es una contradicción que hay que analizar, por qué está sucediendo esto. Yo voy a fortalecer, no solo presencialmente, el trabajo de la mesa de seguridad.

¿Usted ha hablado de este tema de desapariciones con el actual gobernador?

No, es un tema que tocaríamos, porque tuvimos un primer encuentro y nos circunscribimos al asunto de la entrega de recepción. Me voy a reunir con él y sí tengo que ver -cuando menos- que quede sentado en el proceso de transición mi planteamiento de que este asunto lo heredamos de su gobierno.

¿Tiene algún plan para bajar las desapariciones?

Yo creo que eso le va a corresponder a las autoridades expertas en seguridad. Va a ser parte de lo que la nueva Fiscalía tenga que establecer. La estrategia ya la definirán los expertos en seguridad, porque va a ser conveniente exigirles que presenten resultados en un periodo corto.

¿En esta reactivación del Estado usted tiene contemplado darle apoyo a los empresarios?

El apoyo va a ser la atención de la Secretaría de la facilitarles que no haya nuevos impuestos, el que tengamos el respaldo institucional en sus iniciativas en las propuestas que hagan.

Fue la tercera vez que usted buscó ser gobernador ¿cómo ves esto? En esto coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador de que la tercera fue la vencida.

Hay una extraordinaria coincidencia, pero a mí donde más me interesa coincidir con el presidente en no abandonar nunca los principios que le han dado sentido a esta causa: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Usted era superdelegado en la entidad ¿cree que esto le ayudó para ganar?

Todo ayuda en este en esta vida y sí por supuesto haber llegado con los programas sociales te da …. Yo ya había sido alcalde, diputado federal senador, pues tengo una trayectoria, pero lo más importante es realmente la autoridad moral que tiene el señor presidente.

¿Va a auditar al actual gobernador Carlos Mendoza?

No a la persona, voy a auditar al gobierno del Estado, voy a buscar que ahora con la entrega recepción, si hay algunas situaciones irregulares, que sea las autoridades competentes las que analicen nuestra denuncia de investigación, pero no es llegar a atropellar a nadie ni llegar buscando responsables. No vamos a hacer cacería de brujas, pero si alguna irregularidad hay, que sean las autoridades las que investiguen y actúen en consecuencia.

