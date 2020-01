No habrá terrorismo fiscal, ni persecución a los contribuyentes, promete el SAT

Notimex.- La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso aprobó el nombramiento de Raquel Buenrostro Sánchez al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de Thalía Concepción Lagunas Aragón como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes afirmaron que no habrá terrorismo fiscal.

En su comparecencia ante los legisladores, Buenrostro Sánchez garantizó que desde el SAT no se promoverá el terrorismo fiscal o la persecución, que el dinero de la ciudadanía no irá a parar a los bolsillos de la corrupción y que no se implementará ninguna reforma fiscal.

“En este momento -añadió- no hay en la agenda del SAT la necesidad ni el objetivo de implementar ninguna reforma fiscal. Antes de pensar en una reforma tendremos que ser más eficientes en el marco de la legislación actual”.

Sostuvo que el SAT “no promueve ni promoverá jamás lo que llaman terrorismo fiscal. No somos inquisidores y menos de las clases medias y populares, ya que la clase media por años han sido los ciudadanos que han contribuido cautivamente al sistema tributario de este país”.

Además no se busca ni pretende “cargarle la mano” al contribuyente que siempre ha aportado a través del IVA y el ISR, tampoco al empresario que paga los impuestos que le corresponden y que, con ello, además de generar empleos contribuye al sostenimiento de las arcas nacionales.

“A todos ellos les decimos gracias y que no teman un ambiente de terrorismo fiscal o persecución que no habrá”, indicó al garantizar que el dinero que paga la ciudadanía no parará en los bolsillos de la corrupción, la cuestión que más ha lastimado a México en las últimas décadas.

Posteriormente, también en comparecencia, Lagunas Aragón precisó que “hoy la nueva Oficialía Mayor de la SHCP es el motor de transformación en materia administrativa que permitirá lograr ahorros que puedan ser reorientados a programas sociales o proyectos de inversión. El lema que tenemos es: generar ahorros, aplicar austeridad, combatir la corrupción”.

La senadora panista Xóchitl Gálvez dijo que su bancada analizará el resumen de la participación de ambas propuestas presidenciales.

“Para nosotros sería muy difícil en este momento tomar una postura porque sí nos parece importante consultarlo… probablemente nos tengamos que abstener y ya mañana en la previa vamos a someter al grupo parlamentario lo que hoy (martes) pasó”, comentó.

Raquel Buenrostro Sánchez y Thalía Concepción Lagunas Aragón, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del SAT y de la Oficialía Mayor de Hacienda, respectivamente, deberán ser ratificadas en la sesión de la Comisión Permanente programada para las 11:00 horas de este miércoles 15 de enero.