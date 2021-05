Me voy a defender solo. Así, el diputado local Jorge Gaviño descartó hacer equipo para el caso de la Línea 12 con el senador Miguel Ángel Mancera, en cuya administración como jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), de julio de 2015 a febrero de 2018.

Gaviño, que busca la reelección como diputado local en el Congreso capitalino, ofreció una conferencia de prensa tras ser denunciado ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, junto con su exjefe y actual senador, Miguel Ángel Mancera, por los diputados federales del PT, Benjamín Robles y Karina Rojo.

Detalló que desde el día del accidente en la Línea 12, solo ha hablado una vez con el senador Mancera Espinosa. A través de una llamada telefónica el exmandatario capitalino le preguntó si estaba dispuesto a acudir al Senado a exponer la información relacionada con línea dorada, correspondiente al tiempo en el que fue director del Metro, a lo que Gaviño respondió que sí.

“Lo digo categóricamente: yo no estoy haciendo equipo con el doctor Mancera en este tema. Me llamó para preguntarme que qué pensaba al respecto (de ir al Senado) y yo le dije que no iba a aceptar ninguna comparecencia porque el Senado no tenía derecho de hacerme comparecer, pero que desde luego aceptaría una invitación. Es la única comunicación que he tenido con el doctor Mancera en los últimos días”, respondió Gaviño a Forbes México.

Reta a debate a Ebrard

Sobre las denuncias en su contra, Gaviño Ambriz criticó que es una estrategia de “sálvese el que pueda” y que “de ninguna vamos a aceptar que se nos responsabilice de alguna situación en donde no haya sido claramente responsables. Nosotros operamos el Metro desde julio de 2015 hasta febrero de 2018, ese es el tramo de responsabilidad que yo asumo completamente, ni hacia atrás, ni hacia adelante”.

Y retó a debatir sobre la línea dorada al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien inauguró el 30 de octubre de 2012 la Línea 12 del Metro, que se construyó bajo su administración como jefe de gobierno en la Ciudad de México.

“Señor canciller, cortemos embajadores, debatamos el tema usted y yo. Pido licencia, pida licencia o renuncie, (y) sentémonos en la mesa ante los medios de comunicación, analicemos el origen del problema, cómo se hizo el contrato, cómo se hizo el fideicomiso Provetren, cómo se realizaron todas las operaciones financieras, cómo se construyó sin proyecto ejecutivo, cómo con prisas se certificó esa línea, platiquémoslo serenamente, sin embajadores, usted y yo”, lanzó el diputado.

A decir de Gaviño, tanto las denuncias en su contra que interpusieron de los diputados federales del PT, como la intención de senadores de Morena por hacerlo comparecer ante el Senado tienen línea de parte de Ebrard Casaubón.

“Que no me manden a sus embajadores, no se equivoquen, a mí no se me murió una sola persona por responsabilidad del Metro en más de dos años y siete meses (en los que fui director)”, enfatizó el diputado perredista.

El exdirector del Metro dijo que este mismo miércoles se pondrá en contacto con la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para ponerse a disposición de las autoridades y aportar información en las investigaciones sobre la Línea 12 del Metro, la cual, dijo Gaviño, nació enferma, “tiene cáncer y debemos darle su medicamento de por vida”, para referir que el mantenimiento a esta obra debe ser permanente.

