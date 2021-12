No hay duda de mi lealtad a Morena y al presidente: Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal afirmó que se mantendrá en las filas de Morena, partido al que dijo ayudó a fundar desde hace más de 24 años, por lo que en congruencia con sus principios no permitirá que haya abusos de personajes emanados de sus filas.

Desde hace unos días, el legislador morenista ha acusado al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de abuso de poder por la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Del Río Virgen fue detenido por el homicidio de René Tovar, excandidato de Movimiento Ciudadano a Presidente Municipal de Cazones.

“Me voy a mantener en Morena, porque creo en el movimiento. Nadie se enoje, no me voy a ir de Morena, sépanlo bien. Voy a luchar porque continúe la transformación que el presidente ha venido haciendo”, señaló Monreal Ávila.

“Esa fue nuestra lucha, para mí no ha cambiado. He sido congruente y sigo pensando en lo mismo. Por eso es que he actuado en razón de mi congruencia, porque el hecho de que se estén cometiendo abusos por quien sea, aunque sean surgidos de nuestro movimiento, no podemos callar”, sostuvo.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el senador refrendó su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha distanciado del legislador, y afirmó que ha estado en las buenas y en las malas a su lado.

“He estado con él en las buenas y en las malas; han sido más las malas, pero invariablemente lo he acompañado”, dijo.

24 años de luchar contra las injusticias no se pueden borrar. La esencia de la #4T es defender a las personas desprotegidas, y por eso tenemos la obligación de corregir los abusos que están ocurriendo en distintos estados. https://t.co/3Gh2zPcFkY — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 25, 2021

