‘No hay obstáculos que puedan detener el desarrollo de las empresarias’: red de mujeres

Verónica Téllez Ponce, presidenta de la Red de Mujeres Empresarias de la República Mexicana (REDMUEM), afirmó que no hay obstáculos que puedan detener el desarrollo de las empresarias de México, a pesar de que todos los días enfrentan desafíos en sus negocios y establecimientos.

“Las mujeres deben tomar su lugar en el momento histórico que está viviendo México para incidir en el futuro de la economía e impulsar el desarrollo industrial y empresarial”, declaró la encargada del organismo, que trabaja en la fundación de la Cámara Nacional de Mujeres Empresarias.

“Ya estamos generando riqueza, trabajo y oportunidades en todos los ámbitos productivos y de servicios que mejoran las condiciones sociales en los diferentes sectores de nuestro país”, comentó.

Precisó que el crecimiento de las mujeres se ha dado en México, a pesar de todos los obstáculos que enfrentan, como el hecho de que el 89.7% de los establecimientos propiedad de una mujer no cuenta con equipo de cómputo y 91.3% no tiene servicio de internet para la operación de su negocio.

De las 4.5 millones de las micro, pequeñas y medianas empresas de manufactura, comercio y servicios privados, solo 1.6 millones tiene como propietaria a una mujer, agregó.

Dijo que por sector de actividad, las mujeres propietarias se dedicaron al comercio en cinco de cada 10 establecimientos, a los servicios privados no financieros en cuatro de cada 10 y a las manufacturas en uno de cada 10.

“Actualmente estamos más preparadas. Somos mujeres que estamos generando una mejor calidad de vida para todos y todas, y no nos han escuchado. No como empresarias, no hemos tenido la oportunidad de expresar lo que sabemos, lo que somos y cómo podemos incidir en la economía de México”, declaró.

“El mundo de los negocios había sido solo de hombres, y ellos todavía no han entendido que la mujer tiene muchas capacidades y habilidades ya desarrolladas que nos hacen merecer un lugar para expresarnos, para poder opinar sobre las necesidades de la sociedad y lo que nosotras podemos aportar”, apuntó.

Verónica Téllez destacó que a pesar de que las mujeres ya están enroladas en los negocios, no son tomadas en cuenta ni son visualizadas adecuadamente.

“Esta Red de Mujeres Empresarias nació hace cinco años de la necesidad de apoyarnos mutuamente, porque nos hemos dado cuenta que es más fácil hacer negocios entre nosotras. Todas las integrantes de este grupo tienen experiencia de cinco, 10 o 20 años con un negocio propio”, señaló.

Dijo que la red mezcla dos objetivos, la parte de las organizaciones sociales que se ayudan unas a otras y la parte empresarial, sumado a lo más importante, que se realiza con la opinión de las mujeres para las mujeres.

En el ámbito de las direcciones relevantes, como direcciones generales, finanzas y áreas jurídicas, de las empresas en general, las mujeres representaban solo el 12% en 2022. Además, solo siete empresas de 182 analizadas por el IMCO tenían a una mujer en la dirección general.

Expresó que las mujeres ocupan el 10% del total de las direcciones de finanzas y 21% de las direcciones jurídicas, y destacó que 68% de las empresas analizadas por el IMCO no contaban con mujeres en ninguna de sus tres direcciones relevantes.

“Por eso es necesario que las mujeres tomen su lugar en la economía y en la historia de nuestro país. Se está trabajando para conformar una Cámara Nacional de Mujeres Empresarias, similar a las existentes en otros países, con el objetivo de darle más resonancia a la voz de las mujeres empresarias”.

“Es un derecho que tenemos como mujeres a ser escuchadas, a hacer y aportar todo nuestro conocimiento, porque en la actualidad las mujeres estamos más preparadas que nunca en economía, ingeniería, relaciones públicas y marketing”, dijo.

