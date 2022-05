No hay prisa por resolver asistencia a Cumbre de las Américas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que no tiene prisa por resolver si participa o no en la Cumbre de las Américas que organiza el presidente Joe Biden, en Los Ángeles, e insistió que su asistencia dependerá fundamentalmente de que no se excluya a ningún país del continente.

La indecisión de presidente de la República respecto a viajar a Estados Unidos, se da a una semana de que inicie el encuentro entre mandatarios del continente, no obstante, dijo que esta semana tendrá una postura sobre este acto.

“No hay prisa, afortunadamente es aquí con nuestros paisanos, amigos, vecinos de Los Ángeles, es llegar a Tijuana y 2 horas de carretera o directo. Si fuese más lejos tendríamos que prepararnos más, pero no, si se resuelve, vamos”, dijo el mandatario federal en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

“(No podemos aceptar) que nadie excluya a nadie, creo que se va a tomar en cuenta nuestro planteamiento. Repito, el presidente Biden es una persona de buenos sentimientos, de avanzada, sé también que está sometido a fuertes presiones. Pero cuando hay que decidir entre eficacia política y principios, debe uno siempre inclinarse por los principios”, sostuvo.

El jefe del Ejecutivo federal consideró que en estos momentos lo que más tiene ocupado al presidente estadounidense es la problemática sobre los tiroteos en escuelas. La semana pasada se registró en Uvalde, Texas, uno de los más cruentos donde un joven asesinó a alrededor de 19 niños y dos maestros.

“Entendemos que el presidente Biden está ocupado y preocupado por lo sucedido en Texas por el asesinato de los niños y jóvenes y eso lo tiene atareado y lo digo, seguro preocupado porque es buena persona, y es un asunto que debe atenderse porque son posturas opuestas”, señaló.

Desde principios de año existe una tensión entre el gobierno de Estados Unidos y México debido a la posibilidad de que la administración Biden se niegue a convocar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas.

Aunque la Casa Blanca ha insistido que no ha tomado una decisión al respecto, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, insistió que Biden no tiene pensado invitar a la Cumbre a países que no comulguen con los principios democráticos que Estados Unidos defiende.

