Ya me llegó invitación a la Cumbre pero mi asistencia depende de que no haya exclusión: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves que ya le fue entregada la invitación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para participar en la Novena Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles a partir del próximo lunes 6 de junio.

Sin embargo, el mandatario mexicano sostuvo que su participación estará condicionada a que el gobierno estadounidense gire invitaciones a todos los países del continente porque si hay exclusión no asistirá, pero enviará una comitiva encabezada por el canciller, Marcelo Ebrard.

“Depende (mi asistencia) de que inviten a todos, el que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie. Ya me llegó ayer la invitación. Pues si no hay problema yo creo que sí (la comparto), me llegó ayer la invitación, está fechada, como que está mal el correo porque está fechada de hace cinco días, pero me llegó ayer, voy a averiguar por qué me llegó tan tarde”, comentó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Lee: Hay quien quiere que la Cumbre de las Américas fracase: AMLO

“Ya vamos a hablar de eso, lo único que puedo adelantarles es que tengo muy buena relación con Estados Unidos, con el presidente Biden, y con el gobierno de Cuba, y considero que el presidente Díaz-Canel es una persona con principios, íntegra, es lo que puedo decir”, sostuvo.

Desde principios de año existe una tensión entre el gobierno de Estados Unidos y México debido a la posibilidad de que la administración Biden se niegue a convocar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas.

Aunque la Casa Blanca ha insistido que no ha tomado una decisión al respecto, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, insistió que Biden no tiene pensado invitar a la Cumbre a países que no comulguen con los principios democráticos que Estados Unidos defiende.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información