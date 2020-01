No me importa mucho, porque hay bienestar: AMLO, sobre caída del PIB

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los datos del INEGI, acerca de la contracción económica del 0.1% en el primer año de su administración.

“Puede ser que no haya crecimiento, pero hay desarrollo y bienestar, que son distintos. Estos parámetros ya existían pero los volvieron base para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal”, manifestó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

AMLO explicó que el interés de su administración está en que la economía popular se encuentre fortalecida y ejemplificó con la estabilidad en el precio del pollo, el cual no ha subido, según cifras difundidas por el gobierno federal.

Te puede interesar: Economía mexicana se contrae por primera vez en una década; cae 0.1% en 2019

“Los parámetros para medir la economía lo hicieron en el período neoliberal. Y a mí no me importa mucho. Se hizo para medir la economía en unas cuantas manos Lo que me tiene tranquilo es que ‘abajo’ hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo… me importa mucho la economía familiar”, dijo.

Sin embargo, prometió que sí habrá crecimiento en el futuro. Argumenta su declaración con la creación de un grupo para impulsar el aumento del PIB nacional.

“Sí va a haber crecimiento, por eso conformamos el Gabinete económico, pero no es lo único. A veces no se ve bien por la tecnocracia, pero (se debe) medir de otra forma, tomar más en cuenta el bienestar, tomar más en cuenta el desarrollo”, expresó.

“Se trata de actuar de manera coordinada, impulsar el crecimiento y que haya facilidades para la inversión privada, porque con el elefante reumático, mañoso y corrupto se avanza lento; si se quiere abrir un negocio se tardan meses. Por eso este gabinete, con el propósito de facilitar para que se simplifiquen los trámites”, indicó.

AMLO explica funcionamiento del Gabinete Económico

El mandatario federal explicó por qué Alfonso Romo, empresario agroindustrial y actual jefe de la Oficina de la Presidencia, es el encargado de dirigir el gabinete creado esta semana.

Te puede interesar: Economía de EU crece en 2019, pero no al ritmo que prometió Trump

“Porque es el jefe de la Oficina de la Presidencia y además tiene muy buena relación con el sector privado, con las organizaciones de este sector que han estado cooperando, ayudando; tenemos algunas diferencias a veces, pero hay diálogo permanente y afán de cooperación de todas las organizaciones del sector empresarial”, expuso.

AMLO resaltó que se trabaja de manera coordinada entre el sector público y la Iniciativa Privada, “con todos los representares llevamos muy buena cooperación. Han actuado en un plan de apoyo, de cooperación de poner por delante el interés general, el interés de la Nación”.

El jefe del Ejecutivo federal aseveró incluso que el sector privado ayudó mucho en la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “siempre participaron los representantes de la iniciativa privada”, resaltó.

Por último, apuntó que el Gabinete Económico actuará como acompañamiento en las posibilidades de inversión privada que haya en el sector público en todos los rubros.