Destapado como aspirante a la Presidencia de la República para 2024, Gerardo Fernández Noroña declinó hacer comentarios sobre la responsabilidad de Marcelo Ebrard en el desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro, ya que él también es mencionado como un posible candidato.

En entrevista con Forbes México, el diputado, recién reelecto por el distrito 4 de Iztapalapa, consideró que el dictamen preliminar sobre la Línea 12 afecta a Ebrard, por lo que emitir más comentarios al respecto es un acto de “rudeza innecesaria”.

“Yo creo que le hace mucho daño el dictamen, pero que él aclare, que él fije qué cree que corresponde, me parece rudeza innecesaria yo hablar del tema”, dijo Fernández Noroña.

– ¿Pero rudeza innecesaria con 26 muertos?– se le cuestionó.

“Yo no quiero decir nada porque yo he manifestado mi interés de ser el relevo del compañero presidente y Marcelo ha sido mencionado insistentemente, entonces me parecería una cosa incorrecta de mi parte”, respondió.

– ¿Se podría pensar que usted como tiene aspiraciones presidenciales quiere quitarlo de la contienda?

– Exacto, dirían que es un acto (para atacarlo). Si yo estuviera en otra posición con toda franqueza podría decir cual es opinión, aparte de que cualquiera que me conoce sabría cuál es mi opinión. Pero que antes, Marcelo, que es un compañero y que yo he apoyado y respeto, diga qué va a hacer me parece incorrecto.

Ayer, el gobierno de la Ciudad de México presentó la primera parte del peritaje que la empresa noruega DNV hizo sobre el desplome de un tramo elevado de la Línea 12 donde determinó que fue una falla estructural la que originó el colapso.

En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reviró que todas las decisiones sobre la construcción de la Línea 12 del Metro fueron tomadas bajo criterios de eficiencia y conveniencia técnica, y de manera colegiada.

Pide Fernández Noroña elección primaria

Gerardo Fernández Noroña, quien asegura tener fuertes posibilidades de ser el candidato del movimiento de las izquierdas a la Presidencia de la República, consideró que el mejor método sería una elección primaria a nivel nacional.

“Yo creo que la gente debe de decidir, yo creo que si el pueblo decide, yo creo que tengo altísimas posibilidades. Elección primaria en el país entero, que la gente vote quién debe ser el candidato del movimiento”, apuntó.

Fernández Noroña dijo que sería un buen candidato, ya que tiene una vida de servicio público y tiene ideas de cómo profundizar la Cuarta Transformación.

“Que la gente lo decida, yo puedo hablar muy bien de mí, pero que la gente sea la que decida”, señaló el legislador.

El diputado consideró que conforme avance la sucesión presidencial será objeto de ataques por parte de grupos de derecha que tratarán de demeritar su trabajo y aspiración, quizá más fuerte que la que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consideró que la lección dejada por las elecciones del pasado junio 6 es que los partidos de izquierda deben ir en unidad, ya que aliados pudieron ganar más distritos, por lo que la apuesta es que en 2024 sean una sola propuesta.

“Yo apuesto a la unidad y apuesto por lo mismo a que la elección sea en una elección primaria y eso le daría mucha legitimidad al candidato”, sostuvo Fernández Noroña.

