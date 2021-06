PT pinta su raya en reformas a ‘pluris’ y Guardia Nacional

La dirigencia nacional del Partido del Trabajo señaló que someterán a análisis las reformas que pretende la desaparición de los plurinominales en el Congreso así como la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ambas, son propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador de cara a la segunda mitad de su sexenio.

En un encuentro con los diputados electos del PT, Gerardo Fernández Noroña, legislador electo y vicecoordinador de la bancada del PT en San Lázaro, rechazó que la representación proporcional no sea útil para el poder legislativo.

Consideró que esta propuesta sólo abona al discurso de los partidos de derecha que afirman que los plurinominales no se votan.

“A mí me parece que eso nos fortalece, la representación plural del pueblo, y se ha informado que las pluris no se votan y sí se votan detrás la boleta. Entonces me parece que en ese tema pues vamos a tener una discusión profunda; ahí en lo particular no tengo coincidencia”, dijo Noroña en el evento organizado en el Hotel Fiesta Americana en Paseo de la Reforma.

El legislador insistió en que la representación proporcional en el Congreso de la Unión es una conquista de la izquierda por lo que se debe ponderar su existencia.



El Partido del Trabajo tendrá 38 diputados en la próxima legislatura de los 44 que consiguió en la elección presidencial de 2018.

Fernández Noroña se pronunció por la discusión de una reforma electoral profunda que vire hacia el funcionamiento eficaz y honesto de los tribunales.

“Hay muchísimas cosas en materia electoral que me parece que podríamos dar un amplio debate para hacer una reforma electoral profunda que va mucho más allá de la representación proporcional que se debe mantener, en la izquierda siempre hemos planteado una representación proporcional plural esto es una lucha toda la vida, de toda la izquierda mexicana y yo diría del mundo”, sostuvo.

En cuanto a la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, el diputado reelecto Benjamín Robles Montoya planteó que es un tema sensible que deberá ser revisado por su bancada, la cual liderará Alberto Anaya.



El diputado Fernández Noroña consideró que deben existir mejores planteamientos para evitar que la Guardia Nacional sea un brazo de la Sedena sobretodo por el compromiso suscrito en 2019 con la creación de este organismo y que planteaba el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles en 2024.

“‘Me parece que esta iniciativa entraría en contradicción con ese acuerdo que hicimos de cara a la nación y que el propio compañero presidente nos lo pidió, entonces yo creo que ese es un tema que tenemos que discutir; compartimos la preocupación de combatir la inseguridad, compartimos la preocupación de que la Guardia Nacional mantenga fuera la corrupción y creo que puede haber manera de lograrlo sin que se incorpore a la Secretaría de la Defensa”, sostuvo.

