‘No recomiendo usar cubrebocas’, dijo Fauci a inicios de 2020

Más de 3,200 páginas de correos electrónicos del Dr. Anthony Fauci, el principal estratega de Estados Unidos contra el Covid-19, fueron publicados gracias a través de una solicitud de Ley de Libertad de Información y en ellos se muestra el desarrollo de su estrategia para combatir la pandemia.

Publicados por BuzzFeed News, los correos abarcan el periodo de enero a junio 2020 y presentan conversaciones del encargado de la pandemia con civiles, funcionarios, periodistas y celebridades.

Uno de los correos revela que Mark Zuckerberg le presentó una propuesta de Facebook para crear un centro de información sobre el coronavirus y también mostró su interés por aportar recursos para la aceleración de pruebas de las vacunas.

Además, se reveló una conversación con Ezekiel Emanuel, exasesor de salud en la administración Obama, en donde discutían el uso del remdesivir contra Covid-19.

Entre los más polémicos se encuentra un correo que recibe de Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, que ha financiado estudios en el Instituto de Virología de Wuhan; él le agradeció por defender la teoría del origen natural del Covid-19 y no de un laboratorio.

“Desde mi perspectiva, sus comentarios son valientes y, provenientes de su voz confiada, ayudarán a disipar los mitos que se están tejiendo en torno a los orígenes del virus”, escribió Daszak.

Esta publicación generó que personajes como el senador de Missouri Josh Hawley dijeran que se le debe procesar a Fauci por posible encubrimiento.

Uso de cubrebocas

El 5 de febrero de 2020, Sylvia Burwell, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, le preguntó al asesor sobre el uso de cubrebocas en un aeropuerto.

Fauci respondió: “Los cubrebocas son para prevenir que personas infectadas propaguen la infección a quienes no están contagios en lugar de proteger personas no infectadas a contraerlo (…) No le recomiendo usar cubrebocas, especialmente porque irá un lugar con bajo riesgo”.

Robert Geller, vicepresidente del Family Health Center en Ilinois, le preguntó el 1 de marzo de 2020 sobre el uso de los cubrebocas N95. “¿Qué pasa con la atención general de un paciente con sospecha o confirmación de Covid-19? ¿N95 o mascarilla quirúrgica?” cuestionó.

A lo que Fauci dijo: “Utiliza N95 en caso de que tengas disponible” y señaló que la transmisión era similar a la de la influenza, a través de gotas en forma de aerosol.

Vacunas

En el mismo correo con Geller, Fauci le informó sobre pruebas que se estaban haciendo en EU con el remdesivir y le confirmó que la vacuna estaría lista hasta por lo menos después de año y medio.

El documento también muestran el contacto de Fauci con George Gao, director del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, quién le pregunta sobre las vacunas y le mostró preocupación por los ataques que recibía.

Fauci respondió: ” Gracias por la amable nota. Todo está bien a pesar de algunos locos en este mundo”.

La publicación de estos correos electrónicos ha generado polémica en Estados Unidos y ha provocado reacciones de los republicanos, quienes han pedido que Anthony Fauci presente los correos sin ser editados y que testifique, mientras que otros solicitan directamente su renuncia.

