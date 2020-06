No solo el eCommerce, también las Fintech han crecido en el confinamiento

Ante el resguardo social provocado por la pandemia del covid-19, quedó claro que diversas industrias tuvieron un incremento en su uso y desarrollo. Tal fue el caso del comercio electrónico, que al ser el único medio (o al menos más práctico en esta temporada) por el cual se pueden realizar compra y venta de productos, mostró un crecimiento que según los analistas estiman que en México ya se superan los 63 millones de usuarios.

Para otras industrias ha pasado lo mismo, claro en su justa dimensión. Por ejemplo, las Fintech, sector que al menos en México contabiliza aproximadas 441 empresas de esta índole, según detalla la consultora Finnovista, ha tenido un auge en esta temporada debido al uso de sus herramientas digitales para poder realizar pagos así como transacciones bancarias.

Lee también: Las aplicaciones de fintech crecen 50% en México y 20% a nivel mundial

Los sectores bancario y fintech han empezado a trazar la hoja de ruta para salir resilientes y aprovechar oportunidades, contribuyendo en el camino a los sectores que más lo necesitan. Así se detalló en el webinar ‘Retos y aprendizajes del sector financiero latinoamericano’ de la escuela de negocios europea EAE Business School.

Retor, oportunidades y barreras en América Latina

En este espacio, diversas voces resaltaron el papel de las fintech y de su labor ante el confinamiento, así como las oportunidades, retos y barreras que tienen para su mayor expansión en la región de América Latina.

“Ha surgido la necesidad de recurrir a medios electrónicos para ayudar a las poblaciones y mantener las cuarentenas, pero todavía hay un segmento demasiado importante que no tiene acceso a servicios financieros o no está bancarizado y -digamos- que en este sentido, el sector Fintech lleva años preparándose (no para esta situación en particular) pero sí en una donde el dinero esté fuera de circulación o se necesite lo menos posible”, señaló en su participación Alehira Orozco, presidenta de Fintech México y directora de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales del Mercado Libre.

Agregó que las fintech permiten tener mayor ‘capilaridad’ y eso -a su vez- posibilita el arribar a sectores que no han sido atendidos, abriendo una oportunidad importante, en una parte, porque durante el confinamiento se debe trabajar para que estos usuarios se habitúen a usar las soluciones electrónicas, la cual es una tarea que también han estado llevando los bancos para acelerar la digitalización de las personas.

La directiva dijo que viene una etapa en la que las personas están buscando servicios financieros por medio de plataformas, claramente, el sector Fintech juega un rol importante y debe liderar el proceso porque le abre la puerta a personas que no tienen acceso a bancos.

Por su parte, María del Pilar Ruiz, gerente general adjunta de Negocios de Mibanco Perú, explicó que los retos ‘pasaron a otro nivel’, y ya no sólo se trata de digitalizar la relación con sus clientes, ahora deben asistirlos para que digitalicen la relación con sus propios usuarios.

“La resiliencia y la reinvención vendrán de la mano de la adopción digital. Nuestros esfuerzos se enfocarán en brindar a los usuarios las soluciones de pago digital para ayudarlos en este tiempo de tanta incertidumbre, la volatilidad seguirá por un tiempo indefinido y esta “nueva normalidad” vendrá con nuevas reglas para el mercado”, dijo.

Es claro que la pandemia en países como Perú, Colombia y México (Latinoamérica en general) expuso las falencias de la inclusión financiera de las poblaciones vulnerables, a lo cual el presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, explicó que existen dos grandes escenarios de desarrollo: por un lado, está la distribución de ayudas hacia las poblaciones más vulnerables, en lo que tiene que ver con la estructura de pagos digitales, procesadores de pagos electrónicos, monederos electrónicos y billeteras virtuales, herramientas que permiten llegar a los sectores menos favorecidos, además de facilitar el distanciamiento social, clave en la coyuntura.

“En Colombia llevan años funcionando los sistemas de asistencia, pero ninguno de ellos estructurado desde el distanciamiento social que se ha impuesto en los países para evitar la propagación; la mejor manera de lograrlo es utilizar de forma eficiente los canales de pago electrónicos. Allí, la industria Fintech tiene mucho por contribuir, en Colombia ha logrado llegar a 3.7 millones de familias en estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, apoyando programas como Ingreso Solidario, en el que se utilizan billeteras electrónicas creadas -en gran parte- por la industria Fintech”, enfatizó Rincón.

Sofía Ruiz Campo, directora del departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de EAE Business School, dijo que actualmente con la pandemia, las Fintech tienen la posibilidad de seguir impulsado el trabajo que venían desarrollando las cuales ayudarán a los usuarios a gestionar el dinero digital en transferencias, pagos, y envíos de remesas, entre otros.

“Hay un listado de plataformas que le dan a la región una gran diversidad de posibilidades, las Fintech iban a un ritmo más lento, pero ahora la vida las empujó a ir más rápido. Los bancos están haciendo lo propio con la digitalización y se van recorriendo caminos hacia nuevos modelos”, señaló la directiva de EAE Business School.