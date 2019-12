No solo los humanos: orcas también dejan a sus crías con sus abuelas

En la mayoría de los animales, el final de los años reproductivos de una hembra se alinea con el final de su vida. Sin embargo, en los humanos, las mujeres viven mucho más allá de la menopausia, y hay una razón evolutiva para eso.

Los antropólogos se refieren a la alta tasa de supervivencia de las mujeres posmenopáusicas como “el efecto de la abuela”, ya que la presencia de las abuelas aumenta las posibilidades de que sus parientes sobrevivan (y transmitan su información genética a las generaciones futuras). Esto se debe a que estas mujeres mayores ayudan a sus hijos a cuidar y alimentar a sus nietos.

Un nuevo estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y dado a conocer por Business Insider, revela que otra especie también se beneficia del efecto de la abuela: las orcas.

Las orcas también sobreviven mucho después de que dejan de tener hijos, y la nueva investigación encontró que la presencia de abuelas de orcas maternas aumenta las posibilidades de supervivencia de las crías de ballenas.

“Las abuelas post-reproductivas usan su conocimiento ecológico superior para guiar a su grupo en áreas de alimentación”, dijo a Business Insider, Daniel Franks, autor principal del estudio.

Franks y su equipo examinaron más de 40 años de datos del censo de dos grupos de orcas que viven en la costa del estado de Washington y Columbia Británica. Los investigadores analizaron la tasa de supervivencia de 378 terneros que tienen abuelas vivas y descubrieron que en los dos años posteriores a la muerte de una abuela ballena, las posibilidades de supervivencia de sus nietos disminuyeron.

“Los hijos de la abuela cuya abuela materna murió en los últimos dos años tienen una tasa de mortalidad 4.5 veces mayor que la de un individuo con una abuela viva”, escribieron los autores del estudio.

Los autores del estudio también encontraron que la pérdida de una abuela en los años en que había menos salmón Chinook, que a estos grupos de ballenas del noroeste del Pacífico les gusta comer, tuvo un impacto aún mayor en las posibilidades de muerte de un ternero.

“Descubrimos que el impacto de la muerte de una abuela era peor en tiempos de necesidad, cuando el suministro de alimentos era bajo en abundancia”, dijo Franks.

