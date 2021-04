No tengo abuelos gobernadores ni me he cambiado de partido: Anabell Ávalos

La morenista Lorena Cuéllar y la priista Anabell Ávalos son las dos candidatas que, hasta el momento, encabezan las preferencias electorales para la gubernatura de Tlaxcala, por lo que tratan de diferenciarse.

Por ello, Ávalos -quien es la abanderada de Va por México– resalta que no viene de familia de gobernadores ni se ha cambiado de partido. Esto en alusión a su contrincante, quien se ha cambiado tres veces de organismo político y su abuelos fueron mandatarios en el estado.

“Desde los 16 años trabajo, no soy familiar de ningún político, no tengo abuelos gobernadores. No tengo apellidos de alcurnia. Yo provengo de la cultura del esfuerzo (…) Son 39 años de congruencia; no me he cambiado de partido”, dice en entrevista con Forbes México.

Anabell Ávalos era presidenta municipal en Tlaxcala, pero pidió licencia (dejó el cargo) para ser candidata al gobierno del estado. Asegura que esto no le afectará en las elecciones, pues “di resultados”.

Enfatiza que disminuyó la corrupción y la inseguridad en el municipio. Explicó que como presidenta municipal impulsó incentivos a policías; acción que prevé aplicar de ser gobernadora.

“Cuando me ponen a un delincuente en el Ministerio Público, va una quincena de estímulo. Esa es la manera como he trabajado y funciona bien”, señala.

Ante la pandemia ¿cómo será su campaña?

Por lo topes de campaña, no serán eventos grandes. Si hay algo en lo que tendré mucho cuidado, será en ese tipo de cosas.

Uno de los principales temas es la trata ¿qué hará en eso?

Sin duda es generar políticas públicas a favor de las mujeres. Yo desde luego, apoyo a las mujeres, es un problema que existe, no en la dimensión que la han planteado, pero existe. Mi obligación y compromiso como mujer es apoyar y defender. Una propuesta es la creación de la Secretaría de la Mujer con políticas públicas claras, recursos suficientes. Tenemos que trabajar de la mano con las mujeres.

Dice que es un problema, pero no en la dimensión que se ha planteado ¿a qué se refiere?

Se ha estigmatizado a Tlaxcala como el lugar más grande la trata. Si debemos reconocer que existe, pero no en las dimensiones. Vivimos aquí, reconozco el problema.

¿Cuáles son los principales temas de su agenda?

La económica, la generación de empleos, el apoyo a empresarios para que tengan confianza y se animen a invertir en Tlaxcala. Hoy somos el segundo estado más seguro y tenemos que seguir siendo el más seguro.

¿Cuáles son sus propuestas en apoyo a empresarios?

Que los empresarios tengan la certeza que van a tener las puertas abiertas y que van a tener todo el poyo y respaldo de gobierno en los tramites, en seguridad. Comunicación y reuniones permanente con empresarios para que tengan tranquilidad y confianza de que puedan invertir en Tlaxcala (…) (Apoyos) en incentivos, comunicación, en trámites, descuentos en los impuestos que paguen.

Hablo de tener audiencias públicas ¿en qué consisten?

Cuando hablo de un gobierno abierto, hablo de que se tiene que estar cerca de la gente. Las audiencias publicas son para estar pendientes de las familias de las comunidades. Si ahorita ellas me hacen el favor de recibirme, yo tengo el compromiso de estar de la mano con ellos.

En temas de seguridad ¿qué propone?

En ese sentido quiero tener más policías, profesionalizarlos y mejorar sus condiciones laborales. El modelo que aplique en el municipio funcionó muy bien y que fue la implementación de un programa que se llama Vecinos Vigilares, Sociedad y Gobierno Juntos, donde nos apoyamos, nos respaldamos y la policía reacciona rápido, y mejorando las condiciones laborales de los policías yo erradiqué la corrupción.

¿Cómo sacar la corrupción del estado?

Si no soy corrupta, tengo que estar al pendiente y que la sociedad denuncie todo.

¿Qué la diferencia de los otros candidatos?

La honestidad, claridad, transparencia y resultados.

Lorena Cuéllar le lleva ventaja ¿qué hará para evitar que le gane

Yo estoy trabajando todos los días, y hace cinco años Marco Mena estaba, al inicio de la campaña, 20 puntos abajo y ahora es gobernador.

Dejar su cargo como alcaldesa para ser candidata a la gubernatura del estado ¿no manda un mensaje negativo?

No, porque di todos los resultados a mi municipio. Hoy camina por Tlaxcala puede ver el antes y después. Compramos 10 compactadoras de basura, 20 patrullas, mejoramos los salarios de los policías. Yo puedo caminar por las calles y verlos a todos. Estoy muy satisfecha con lo que logré.