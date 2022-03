No todo será dinero; Citi considerará estos aspectos para vender Banamex

La decisión de quién se quedará con Banamex no solo será cuestión de la oferta económica, también influirá el interés del postor en los trabajadores, clientes y comunidades donde opera el banco, adelantó el director general de Citibanamex, Manuel Romo.

En entrevista con Forbes México previo a la 85 Convención Bancaria, el directivo señala que está a la venta algo que no se vende en una o dos generaciones, es decir, la oportunidad de comprar una de las principales firmas del país, con la marca más icónica, por lo que es una oportunidad que ha llamado mucho la atención.

Además, quien compre Banamex adquirirá “un semillero de la banca en México”, sin ningún problema de control o cumplimiento regulatorio, asegura Romo.

“Vamos a decidir con base a cuatro criterios al ganador; quien ofrezca los mayores beneficios para los accionistas de Citi, que tenga la mejor propuesta para el accionista, para los empleados, para los clientes y para las comunidades donde trabajamos. No es una sola dimensión con la que vamos a tomar la decisión de quién gana y quién se queda con Banco Nacional de México, son varias dimensiones, varios factores que vamos a tomar en cuenta”, afirma.

En este sentido, indica que dentro de la oferta, quien tenga “la mejor calificación” en las cuatro dimensiones será quien resulte el ganador del banco.

De acuerdo con el directivo, en este momento se aseguran y trabajan para que el comprador se quede con un buen banco, con un grupo de gente que sabe cómo operarlo, especialista en lo que hace, en la parte de la banca de consumo; a su vez, Citi se quedará con un grupo de gente especializado en la banca mayorista.

“El banco pasó por momentos difíciles, ahorita no tiene ningún tema en términos de control regulatorio que llamen la atención, ni que preocupen, creo que el comprador cuando vea al banco va a ver, no nada más una marca icónica en el país, va a ver un grupo de banqueros extraordinarios, un semillero de la banca en México, va a encontrar mucha dinámica comercial, pero aparte no va a encontrar ni un problema de control y de cumplimiento regulatorio”.

Para el director general de Citibanamex, el reto en el proceso de venta es que dentro de dos años, cuando se concrete la transacción, queden dos bancos autosustentables, con dos licencias y que ambos operen de manera correcta, sin que esto afecte las operaciones actuales de la institución financiera en la actualidad.

En este sentido, detalla que tienen un grupo dedicado a la transacción que anunciaron el 11 de enero pasado, que ve el tema tecnológico, de licencias, regulatorio, información, además de atender a los interesados en la compra. Mientras, a la par, el banco continúa con su “día a día en la operación”.

Romo señala que es muy importante esta división porque es un reto enorme tener dos bancos y al mismo tiempo que no se pierda participación de mercado.

La separación, abundó, es un tema progresivo que incluye cambios tecnológicos y de revisión de estructuras para que cada uno tenga las áreas necesarias y que los dos funcionen.

Citibanamex está muy fuerte y con planes al futuro

Para Romo Villafuerte, en este momento Citibanamex está muy fuerte, ya que estos dos años de pandemia dejan una institución bien capitalizada, con liquidez, niveles de cartera vencida muy bajos, además de seguir siendo el principal captador de recursos del país y tener muchas ganas de hacer negocios crediticios, por lo que su estrategia para crecer va encaminada a la multicanalidad.

En este sentido, destaca que el 88% de sus transacciones se hacen a través de algún canal digital, sin embargo, la atención al cliente sigue siendo un factor primordial, ya que un cliente que tiene una buena experiencia con ellos es más propenso a regresar y adquirir otro de los productos que ofrecen.

“Nuestra estrategia está centrada en el cliente y en la multicanalidad; desde el año pasado cambiamos los incentivos de todos nuestros colaboradores para incluir una parte muy importante del incentivo y de la compensación por la experiencia del cliente. (…) Vimos con un cliente que tiene una buena experiencia con nosotros, es mucho más propenso aceptar la siguiente oferta”, destaca.

Por esa razón tomaron la decisión el año pasado de cambiar todo el modelo de negocio alrededor del cliente, la cual ha resultado exitosa, ya que cuando observan la venta cruzada que tienen con un cliente contento es altísima.

“El segundo modelo que vamos a continuar, yo no le llamo tanto digitalización, sino como multicanalidad, sí, los servicios se anclan se anclan en el móvil, todo nuestro desarrollo va el móvil, las aplicaciones van en móvil, pero lo que sí es que el banco tiene sucursales, cajeros, call center, tiene corresponsalías, tiene un montón de canales que lo importante para nosotros es que todos hablen con el cliente al unísono”, afirma Romo.

Por ello, las sucursales se convertirán en lugares enfocados a la asesoría, más pequeñas y con menor transaccionalidad, pues pese a todo, una buena aplicación móvil sigue sin compensar el tener una sucursal cerca.

“Las sucursales continúan siendo unos de los principales pilares que tiene el banco en términos de beneficio para nuestros clientes de infraestructura, entonces van a cambiar, van a ser asesorías financieras”, sostiene el directivo.

