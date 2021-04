No corresponde aún vacuna a médicos privados: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los médicos privados no serán vacunados debido a que aún no les corresponde de acuerdo con la lista prioritaria y calificó de injusto su reclamo.

Al mismo tiempo, acusó una campaña de manipulación para confrontar al gobierno con los integrantes del sector salud privado.

“No es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir ‘a mí me vacunas'”, dijo el mandatario.

“No. Si no te corresponde, no. Como soy médico, y me pongo mi bata blanca, voy a los medios de comunicación”, reprochó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Trabajadores de la salud sostienen una pancarta por la falta de vacunación contra Covid-19 en el sector médico privado en la Ciudad de México. Si bien el gobierno federal asegura que el 90% del personal sanitario ya ha sido vacunado con al menos la primera dosis, varias asociaciones de médicos privados aseguran que han quedado relegados incluso estando en la primera línea de combate. Foto: © Guillermo Diaz/Getty Images. 14 de abril del 2021

Lee: Médicos privados protestan en Palacio Nacional; exigen ser vacunados

En las últimas semanas se han realizado diversas manifestaciones por parte de médicos de hospitales privados para demandar que sean inmunizados.

Ante este hecho, el jefe del Ejecutivo federal acusó que hay desinformación, que achacó al periodo electoral, ya que las vacunas se están aplicando de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación.

Esta mañana, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, pidió a la Federación atender a los médicos privados, ya que al igual que los del sector público, recalcó, ponen en riesgo su vida.

Protestas de médicos privados

Dos médicos protestan con un cartel que dice “En México no a la vacuna con fines electorales” para exigir la aplicación de la vacuna contra la covid-19, hoy, Ciudad de México. Médicos de clínicas y hospitales particulares exigieron este miércoles al Gobierno federal la aplicación de la vacuna contra la covid-19 en todo el sector salud para evitar la propagación del coronavirus. Foto: © Carlos Ramírez / EFE. 14 de abril del 2021

El gobierno federal asegura que el 90% del personal sanitario ya ha sido vacunado con al menos la primera dosis, varias asociaciones de médicos privados aseguran que han quedado relegados incluso estando en la primera línea de combate. Foto: © Guillermo Diaz/Getty Images.

Un médico protesta con un cartel que dice “Vacuna” para exigir la aplicación de la vacuna contra la covid-19, Ciudad de México (México). Médicos de clínicas y hospitales particulares exigieron este miércoles al Gobierno federal la aplicación de la vacuna contra la covid-19 en todo el sector salud para evitar la propagación del coronavirus. Foto: © Carlos Ramírez / EFE 13 de abril 2021

Médicos de hospitales privados protestan para pedir celeridad en la aplicación de la vacuna contra la covid-19, en Ciudad de México (México). Ante el rezago en la vacunación, médicos privados y de enfermedades no relacionadas con covid-19 han protestado para exigir la inmunización, pero el presidente López Obrador lo atribuyó este viernes a una campaña de desprestigio en su contra. “Yo entiendo la demanda de los médicos, pero tenemos ya una estrategia que nos va a ayudar a todos”. Foto: © Mario Guzmán/ EFE 9 de abril del 2021

Trabajadores de salud de instituciones privadas, participan durante una protesta exigiendo la vacuna contra Covid-19, debido a que el gobierno de México no ha permitido la vacunación de trabajadores de hospitales privados en el Zócalo de México el 9 de abril , 2021 en la Ciudad de México, México. Foto: © Luis Cortes / Eyepix Group / Barcroft Media / Getty Images

Sr. Presidente y Secretario de Salud: los médicos se están jugando su vida por México y no estamos siendo recíprocos al no vacunarlos primero. Salvemos a quienes han luchado por muchas vidas.



¡Reconsideren y ordenen que se vacunen a todos! — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) April 15, 2021

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado