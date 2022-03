No vamos a destruir la selva con el Tren Maya; no somos iguales: AMLO

Tras la críticas de ambientalistas, famosos y políticos de que el tramo 5 del Tren Maya destruirá acuíferos, fauna y flora, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró contar con todos los permisos y estudios de impacto ambiental para esta construcción y aseveró que él no destruirá la selva.

“Sí se tiene todos los permitidos de impacto ambiental, todo, y no solo son solo los permisos, es una convicción. Nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales. Yo me crié en el campo, yo sé que significa proteger la naturaleza y lo vamos a seguir haciendo toda la vida”, declaró el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

Añadió que no hay en el mundo un programa que reforeste tanto como Sembrando Vida y menos con la inversión que tiene éste, de mil 500 millones de dólares al año para sembrar árboles. Además, dijo que están sembrando árboles frutales en todo el camino por donde pasará el Tren Maya, el cual será inaugurado en 2023.

Lee: Greenpeace ‘clausura’ trabajos en tramo 5 del Tren Maya

“Estamos en toda la ruta del Tren Maya sembrando árboles frutales. Les voy a dar un dato a estos pseudoambientalistas: no hay en el mundo un programa de reforestación como el que se aplica en México con Sembrando Vida. ¿Saben de cuánto es la inversión? De mil 500 millones de dólares al año para sembrar árboles. Ahí les dejo de tarea que busquen cuánto destina a la reforestación Estados Unidos, Francia, Rusia, China”, expresó.

López Obrador comentó que ya hubo una consulta sobre la construcción del Tren Maya y la mayoría de los ciudadanos apoyaron el proyecto, sobre lo cual mostró un video para el cual fueron entrevistadas autoridades locales que descartaron que vaya a haber daños ecológicos.

Con estas grabaciones, el gobierno federal defiende la construcción del Tren Maya y asegura que no causará daños al medio ambiente. Video: Fonatur.

“Esta supuesta oposición en favor del medio ambiente tiene que ver con el conservadurismo. Los conservadores, además de ser autoritarios y corruptos, su verdadera a doctrina es la hipocresía, la doble moral”, fustigó el presidente.

