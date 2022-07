Noroña pide a AMLO ‘sacar las manos’ de la sucesión presidencial

El diputado Gerardo Fernández Noroña fue contra el presidente Andrés Manuel López Obrador al pedirle que “saque las manos” del proceso para la selección del candidato presidencial de Morena, pues aludió a que el mandatario tiene preferencia por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Creo que estamos en un momento delicado, en un momento en el que todo el aparato del gobierno debe abstenerse de participar, debe abstenerse de generar publicidad hacia alguna de las personas que aspiran. Creo legítimamente, lo digo con toda la admiración, el cariño y el respeto que le tengo al compañero presidente, debe sacar las manos del proceso”, dijo el petista.

En conferencia, el diputado pidió que no se reproduzca el sistema político de simulación que el movimiento de Morena, PT, PVEM busca combatir y aseguró que aceptará el mecanismo de encuesta de Morena para elegir al contendiente, ya que el legislador quiere ser candidato a la presidencia del país.

“Lo que sí se puede pedir, lo que sí se puede exigir, es que no reproduzcamos el sistema político de simulación que combatimos durante décadas. Lo que sí podemos exigir es que no se haga todo por imponer una candidatura, planteando que el proceso lo decidirá el pueblo”, señaló.

Además, aseveró que no se dejará hacer a un lado por la candidatura presidencial por “nadie” y aseveró que ganará.

“Compañero presidente, con todo cariño y respeto, no se meta. No es el papel del líder de la paz, no es el papel de quien está en la presidencia de la República, no es el papel de quien sufrió todo tipo de atropellos”, reiteró.

Pese a estas declaraciones, señaló que seguirá respaldando a López Obrador y de su gobierno.

El presidente López Obrador ha señalado a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López como posibles candidatos a la presidencia.

