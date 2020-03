Sugieren realizar más pruebas para detectar el coronavirus y frenarlo

Como medida de atención a la pandemia de coronavirus, hasta el momento las autoridades sanitarias en México han optado por un modelo de vigilancia epidemiológica, en el que no se realizan pruebas de detección a un gran número de la población; sin embargo especialistas insisten en la necesidad de aumentar el número de estudios de laboratorio para detectar covid-19 en los mexicanos.

Si bien es cierto que se han tomado medidas más robustas en el país para contener los casos de coronavirus, como la promoción del aislamiento social y la suspensión de eventos masivos, se deberían retomar estrategias de diagnóstico masivas como en otros países, señaló Yetlanezi Vargas, especialista en medicina interna e infectología del Tecnológico de Monterrey.

Naciones como Corea del Sur y Alemania han realizado estudios de laboratorio a gran parte de su población como medida para identificar de manera temprana a los individuos que están infectado con covid-19, puesto que muchos de ellos son asintomáticos: no han presentado molestias a pesar de tener la enfermedad, abundó la especialista.

Lee también: ¿Afecta tomar ibuprofeno si existe un diagnóstico de coronavirus?

La detección oportuna de la enfermedad ayuda detener el contagio a otras personas, por ello la importancia de quedarse en casa durante el lapso que dure la contingencia, puesto que podemos poner en riesgo a personas que no cuentan con el padecimiento, sobre todo a los adultos mayores.

Aunque el 20% de los casos de coronavirus desarrollan una complicación grave o moderada, cuando una persona joven regresa a casa convive con sus padres o abuelos mayores de 60 años, puede compartirles la infección en caso de contraerla, lo cual puede desarrollar en los adultos mayores una neumonía o insuficiencia respiratoria, aseguró la especialista.

Ante la pregunta de por qué México no sigue este modelo de pruebas masivas de detección de coronavirus, el subsecretario​ de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que la vigilancia epidemiológica tiene muchas modalidades y que han optado por retomar el modelo de centinela, de vigilancia.

“La expectativa que hay sido alimentada de comprar la cantidad de pruebas que se han hecho en otros países y relacionarla con la eficacia y efectividad de las intervenciones, esto carece de sentido técnico y científico”, subrayó en conferencia de prensa del domingo 15 de marzo.

Te puede interesar: Adultos mayores en México desafían al coronavirus para empacar en Walmart



El funcionario externó que lejos de hacerle pruebas “a todo el mundo”, lo que se ha optado es por un sistema implementado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por centros de de control de enfermedades en Estados Unidos, como el modelo de monitoreo.

“Las pruebas no pretenden ser un diagnóstico generalizado, porque el monitoreo con los 6 modelos de vigilancia que hemos comentado nos da un reconocimiento territorial de esta epidemia”, refirió López-Gatell Ramírez.

En la atención a medios del 17 de marzo, el subsecretario indicó que anticiparon una cifra de 3,500 millones de pesos para insumos utilizados en la atención de esta pandemia mundial, por lo que cuentan con 214 equipos de diagnóstico; 1,828, 022 insumos de diagnóstico; 60, 736 insumos para la toma de muestra; 14,378, 765 materiales de protección para personal por paciente; así como 3,116,156 artículos de protección para personal profesional.

Lee también: Muertes por coronavirus superan las 10,000 en el mundo



En tanto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó sobre la importancia del compromiso político de todos los sectores del gobierno mexicano para atender la pandemia de covid-19.

Reiteró que no basta contar con medidas de distanciamiento social para frenar la propagación del coronavirus en los países, sino que se requiere realizar pruebas de detección de la enfermedad.

“No puedes combatir un incendio a ciegas. No podemos frenar esta pandemia si no sabemos a quién está infectando. Nuestro consejo a los países es sencillo: pruebas, pruebas, pruebas“, subrayó.