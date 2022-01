Al menos 4 de cada 100 que ya tuvieron Covid-19 se reinfectarán por Ómicron

La variante Ómicron del SARS-CoV-2 que fue catalogada como preocupante el 26 de noviembre de 2021 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) será la responsable de que al menos 4 de 100 personas que ya padecieron Covid-19 con anterioridad vuelvan a contraer la enfermedad, de acuerdo con expertos.

“Lo que hemos observado en reinfecciones en personas que ya tuvieron una enfermedad primaria por alguna otra variante de SARS-CoV-2 es que hay un periodo de entre 3 y 6 meses en relación al riesgo, pero lo que sí se ha observado con Ómicron (es que) sí hay una capacidad de poder reinfectar; hemos detectado que de cada 100 personas que estuvieron infectadas, cuatro pueden reinfectarse en promedio”, explicó Roxana Trejo, experta en epidemiología y control de infecciones del Centro Médico ABC.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los estudios indican que en comparación con otras variantes preocupantes, el riesgo de reinfección por la variante Ómicron puede ser mayor, es decir, las personas que han tenido Covid-19 antes podrían infectarse de nuevo por esta variante con más facilidad.

“Hoy los resultados de los estudios de África es que Ómicron sí confiere cierta inmunidad, lo que sí se ha observado es que nos podemos reinfectar si nos dio Alfa o Delta”, añadió la especialista.

Ante el récord de contagios que México ha registrado en los últimos días, con el reporte de 60,552 casos de Covid-19 ayer miércoles, Rodrigo Romero, secretario general de la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV), aseguró que la vacunación ha hecho una gran diferencia en cuanto a qué tan mortal puede ser el virus.

“Hemos visto en la pandemia que es muy diferente que te dé Covid-19 hoy si estas vacunado y no vacunado. La situación que estamos viviendo es que este virus que es de la familia de coronavirus y puede ir mutando y entre más personas nos contagiemos del virus se multiplica más y en cada multiplicación muta y puede mutar tanto que hace que las vacunas, medicamentos y anticuerpos no funcionen. En el caso de Ómicron hay una disminución de anticuerpos y por eso necesitamos el refuerzo”, aseguró Romero.

En cuanto a la aplicación de cuatro dosis o más de la vacuna para Covid-19, el experto recordó los resultados preliminares del estudio realizado en el Centro Médico Sheba (Israel) que señalan que el cuarto refuerzo con vacunas de de Pfizer y Moderna sería insuficiente para la variante Ómicron.

“Hay varias hipótesis de lo que pueda pasar, pero no podemos decir que esto se volverá como la influenza o que vaya terminar mañana. Tenemos que ser cautelosos y esperar todavía no sabemos si habrá necesidad para cada variante de temporada como en el caso de influenza”, agregó.

A pesar de que más de 70% de los casos globales de Covid-19 son causados por la variante Ómicron, la cual ha incrementado los contagios a cifras récord en países como Alemania, Israel y México, el secretario general de la AVM descarta que gracias a esta variante se pueda alcanzar la inmunidad colectiva.

“Todavía no sabemos si Ómicron, esta variante vaya a generar inmunidad colectiva, pues no sabemos si habrá inmunidad colectiva. Así como no hay que decir que todos vamos a tener casos leves porque estamos viendo el aumento a hospitalizaciones y tampoco podemos decir que ya se va a acabar la pandemia”, mencionó.

Sin embargo, reconoció que para acabar con la pandemia de Covid-19 se necesita de combinar las vacunas que actualmente se aplican y medicamentos antivirales que se han registrado una alta efectividad en los últimos meses.

“Para poder controlar una pandemia como la del SARS-CoV-2 yo creo que son varias estrategias y la ciencia está actuando de forma adecuada; una parte tiene que ver con las vacunas de emergencia que sabemos que tienen eficacia y efectividad en la población y la otra sería proporcionar los medicamentos que impiden que lleguemos a casos graves. Las dos nos podrá dar continuidad a la vida cotidiana”, explicó Romero.

