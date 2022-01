¿Es el Blue Monday o los mexicanos están más deprimidos por la pandemia y economía?

A más de dos años de convivir con la pandemia de Covid-19, los problemas mentales se continúan agravando en los mexicanos, combinados con una inflación de 7.3% registrada en diciembre de 2021 y hoy, debido al famoso Blue Monday, presuntamente el día más triste del año.

¿Qué tan cierto es este último factor? El tercer lunes de enero es conocido como Blue Monday o “lunes triste” luego de que el psicólogo Cliff Arnall lo denominará así; sin embargo, esto no tiene sustento científico, pese a lo cual se ha retomado en campañas comerciales.

“Se trató de una campaña comercial que se le ocurrió a un profesor al decir que el tercer lunes de enero es el más triste pero eso no es cierto, no tiene un sustento científico. Es más bien que para estas fechas a la gente le cae el ‘veinte’ de que tienen deudas, viene la cuesta de enero, los proyectos que no concluyó; son fechas donde suele haber despidos laborales y hay más decisiones. Suele ser un mes estresante, esto causa un estado de ánimo más bajo”, explicó Alejandro Nenclares, líder médico de Pfizer, en entrevista para Forbes México.

Lo que sí es evidente es que los problemas mentales como la depresión afectan actualmente a 25 millones de mexicanos, el 18% de la población, de acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Las enfermedades mentales siempre han existido, la pandemia ha venido a agudizarlas y a crear una mayor cultura y sensibilización, y es algo bueno porque la gente está mas consciente. A las personas que están cambiando de patrones y conducta (se les pide que) busquen ayuda y no se automediquen”, agregó Nenclares.

Se estima que la pandemia incrementó hasta 25% los trastornos depresivos y de ansiedad a principios de 2021 a nivel mundial, de acuerdo con un estudio publicado en la revista The Lancet.

“El ser humano es una especie colectiva y aprendió a lo largo de miles de años a sobrevivir en grupo y eso nuestro cerebro lo sabe y al momento de confinarse y dejar de reunirse, hay personas que desarrollan síntomas depresivos y son muchísimos factores que se van sumando”.

En cuanto al presupuesto asignado a las enfermedades mentales en México, el cual representa el 2.1% del total destinado para la Secretaría de Salud, el especialista urgió a destinar más recursos, atención y desestigmatización de los trastornos mentales como la depresión, ansiedad, paranoia y esquizofrenia.

“Aquí en México somos 10,500 psiquiatras y no todos ejercen, esto es para los 128 millones de habitantes y nos quedamos cortos. Hay que tomar en cuenta lo costoso que son las personas con enfermedades mentales; una persona deprimida pierde hasta un mes de productividad al año”, aseguró.

Sobre la rápida propagación de la variante Ómicron del coronavirus en el mundo, la cual ha contribuido a totalizar 4.26 millones de casos, el especialista aseguró que esto incrementará más los problemas mentales, pues el virus ha afectado el sistema nervioso.

“Al virus entra a sistema nervioso central y provoca inflamación cerebral y ciertas reacciones, quienes sobreviven al Covid-19 experimentan reacciones cognitivas, la más común es pérdida de memoria, atención y concentración y algunos desarrollan síntomas de ansiedad severos, como la psicosis”, detalló.

El especialista recomendó que es necesario que las poblaciones derriben las barreras que hay sobre las enfermedades mentales, sobre todo el estigma y el autodiagnóstico.

“Esto empieza desde nuestra formación en las universidades, el acceso a mayor cátedra de salud mental; la mayoría de escuelas de medicinas no tiene programas amplios y sólidos en salud mental. Seguimos todavía resolviendo problemas más comunes como la diabetes, hipertensión y obesidad, cuando los problemas de salud mental son muy frecuentes”, advirtió.

