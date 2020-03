Coronavirus: 12 muertes y 717 casos positivos por Covid-19 en el país

Las autoridades sanitarias de México informaron que en el país se han registrado 12 fallecimientos a causa del coronavirus Covid-19 y los casos positivos alcanzaron los 717.

Hasta el momento se tienen 2,465 casos sospechosos en todo el territorio nacional, de acuerdo con las autoridades.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que todas las personas pertenecientes a los lo grupo de riesgo deben quedarse en casa. También subrayó que sólo las personas enfermas y personal de salud deben utilizar tapabocas.

“El cubrebocas no debe usarlo nadie más que no tenga o síntomas o el personal de salud. Todos los demás no necesitamos usarlo ni otro equipo de protección personal”, apuntó.

Por su parte, el titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este viernes que a nivel mundial más de 100 mil personas ya se han recuperado del coronavirus Covid-19, mientras que más de medio millón de casos han sido confirmados.

Informó que debido a que faltan de 12 a 18 meses para desarrollar una vacuna que sea efectiva contra la enfermedad, se están buscando terapias que ayuden al tratamiento de los pacientes a través del Ensayo de la Solidaridad, en el que los primeros participantes de Noruega y España se inscribirán en breve.

“Cuantos más países se unan a la prueba, más rápido tendremos resultados. Mientras tanto, pedimos a las personas y países que se abstengan de utilizar terapias que no han demostrado ser efectivas en el tratamiento de Covid-19”, dijo.