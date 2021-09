En medio de una repartición desigual mundial de las vacunas contra el Covid-19 donde algunos países han vacunado al 70% de su población y otros al menos del 1%, el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX, por sus siglas en inglés) informó que se ha entregado a México menos del 10% de las 50 millones de dosis comprometidas a causa de la escasez mundial de vacunas.

“México nos ha pedido a través del mecanismo COVAX que le enviemos aproximadamente 50 millones de dosis, lamentablemente lo que nos ha pasado con los países más grandes es que todavía nos falta muchísimo; solamente hemos enviado 4 millones de dosis, menos del 10%. Estamos esperando en los próximos meses envíos más grandes para la región”, precisó Santiago Cornejo, Director y Responsable de Asuntos Gubernamentales en COVAX en exclusiva para Forbes México.

Actualmente el 44% de la población mexicana ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19, gracias a la gestión diplomática del país con naciones como Argentina, Bélgica, China, Corea, Estados Unidos, India y Rusia.

En cuanto a relación de COVAX con México, el vocero aseguró que el país ha apoyado el mecanismo y al principio de equidad que cree que ‘ningún país se podría salvar por sí solo‘, por lo que se priorizan las entregas de vacunas contra el Covid-19 a los países más vulnerables.

El compromiso mundial de COVAX es garantizar más de 600 millones de dosis para el 2021 y 2022; actualmente se han asignado más de 140 millones de dosis y casi 100 millones se han enviado.

A pesar de que países como los Emiratos Árabes, España o Uruguay han inmunizado a más del 70% de su población, la repartición equitativa de las vacunas contra el Covid-19 todavía enfrenta grandes retos, como lo son la aplicación de las terceras dosis que agravarían aun más la escasez de vacunas.

“Estamos preocupados con el uso de refuerzos en estos momentos (…) Si vemos que los países empiezan a vacunarse con una tercera dosis esto va a limitar las vacunas que van estar disponibles para el mecanismo COVAX y para los países que más lo necesitan. Nuestra opinión en estos momentos es que la teoría debe ser alcanzar altas coberturas con la primera y segunda dosis porque alcanzan un nivel necesario para prevenir las hospitalizaciones y muertes”.

A pesar de que países como Estados Unidos, Israel, Alemania, Bahréin, Francia, Moscú, Uruguay, Chile y República Dominicana han autorizado la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 para aumentar la inmunidad contra el virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha rechazado esta acción por aumentar la desigualdad de aplicación de dosis.

El vocero puntualizó que otro de los retos más importantes que enfrenta COVAX es la falta de infraestructura y tecnología que presentan los países más vulnerables, por lo cual la Unicef y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya destinan inversiones para adquirir la cadena de frío y contratación de personal de salud.

“Lo que cuesta para los países tener esta visibilidad de cuándo las vacunas van a llegar, son países que tienen sistemas de salud con más deficiencias y por ende no tienen la visibilidad y no les permite planificar cuándo van a llegar las dosis. Eso tiene un impacto en la capacidad de los países para poder vacunar a su población; son sistemas de salud que no tienen la capacidad para reaccionar rápidamente a la llegada de vacunas”.

A nivel América Latina y el Caribe el Fondo COVAX planea enregar 220 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, sin embargo se dará prioridad a las las 10 economías más vulnerables de la región para alcanzar una cobertura de al menos un 20% y para el resto cumplir con sus compromisos del 10% o 30%, según el acuerdo.

“Con base con las últimas proyecciones que tenemos estimamos que deberíamos cumplir con los objetivos, obviamente nos falta muchísimo: Solo hemos enviado aproximado 37 millones de dosis a la región y tenemos que llegar a 220 millones pero tenemos acuerdos firmados con las compañías que si se cumplen y los productores hacen los envíos a tiempo deberíamos tener suficientes dosis para cumplir el objetivo“, aseguró Cornejo.

En cuanto a la publicación The Great Vaccine Robbery, el vocero de COVAX aseguró que han conseguido el precio más bajo o similares a los que se encuentran en el mercado a pesar de tratarse de tecnologías nuevas como lo es el ARNm aplicado en las vacunas contra el Covid-19.

“Desde el punto de vista de COVAX nosotros hemos conseguido precios muy accesibles y cuando iniciamos el mecanismo el año pasado el precio promedio que iba a costar por folio de vacunas creíamos que iba a ser un poco más alto. Hemos conseguido negociar esos precios y que los productores nos den unos accesibles“.

Así mismo reconoció las donaciones hechas por naciones como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, incluso con sus propias dosis para ser destinadas a países más vulnerables.

“Nuestro pedido a los países es dar prioridad al acceso equitativo y que todos las naciones tengan acceso a las vacunas y luego, cuando haya altos niveles de coberturas empezar a hacer una distribución y comenzar a aplicar refuerzos”, finalizó el vocero.

