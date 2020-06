Jürgen Damm se despide de Tigres, lo ficharían en la MLS

Reuters. – El delantero mexicano Jürgen Damm se despidió esta tarde del club Tigres UANL, donde jugó por cinco años, sin detallar los motivos de su salida.

“Hoy, después de cinco maravillosos años me toca despedirme de una ciudad, del equipo, pero sobre todo afición que tanto cariño le tengo. Pusimos a Tigres en lo más alto, y me siento sumamente orgulloso y feliz de poder haber sido parte de la época dorada del club Tigres”, dijo Damm en un video que publicó el club en sus redes sociales.

El delantero de 27 años llegó en 2015 al club de la Universidad Autónoma de Nuevo León donde fue campeón de los torneos Apertura en 2015, 2016 y 2017, además del Clausura 2019.

En su paso por Tigres, Damm registró 13 goles en 171 partidos.

“No sé si en un futuro vuelva, espero que sí, lo que les puedo asegurar es que mi corazón, alma y amor será por siempre para Tigres. Gracias por todo”, agregó Damm.

El delantero ha jugado para Estudiantes Tecos y Pachuca. Versiones de prensa mencionan que irá a un club de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

“Hoy nos toca despedir a un jugador que, a lo largo de cinco años, se entregó por completo a los colores de nuestro equipo y aportó su calidad para que Tigres sumara cuatro títulos de Liga en ese mismo período”, informó el club Tigres en un comunicado.

