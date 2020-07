Ejercer poder mesiánico, la razón de AMLO para no usar cubrebocas: experto

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Robert Redfield, señaló que el uso masivo del cubrebocas permitiría que la pandemia de Covid-19 estuviera bajo control en “cuatro, seis u ocho semanas”. Por ello que el mensaje de los presidentes sin cubrebocas parece ir en otro sentido.

Alfredo Paredes, CEO de Capitol Consulting&Communication, experto en comunicación estratégica y académico internacional explica a Forbes México la relación entre la utilización del cubrebocas y los líderes mundiales entre ellos, Andrés Manuel López Obrador.

“Todos los lideres de un país representan 3 grandes figuras para sus respectivas naciones:

El liderazgo político e institucional hacia el exterior (la soberanía) El liderazgo moral, carismático y la máxima influencia ante sus gobernados (poder interno) El rol, las funciones y las responsabilidades especificas de carácter ejecutivo (administración y políticas públicas, gobierno)



Desde estas perspectivas señala lo siguiente:

Xi Jinping (China)

Foto: Kevin Frayer/Getty Images

“A fin de lavar su imagen el gobierno chino se convirtió también en el principal proveedor de equipos, insumos y medicamentos (incluido México) todo el mundo sabe la forma en que se controla la información en China pero a nivel internacional se mantiene al frente de grandes negocios, adquisiciones y tomando todo lo que puede, incluso manejando el juego electoral de Trump.”

En este caso, para el líder chino lo usa de forma estratégica para mostrar sensibilidad ante su pueblo, aunque en otros eventos luce sin cubrebocas para mostrase fuerte y que sus expresiones y lenguaje no verbal sea claro y contundente.

De la misma manera, añade Paredes, cuando las notas se dirigen al ámbito internacional no usar mascarilla da el mensaje de que la situación ya se superó que su gobierno busca recuperarse y ayudar. aunque “también lo hace para evitar convertirse en el foco de recriminaciones”.

Vladimir Putin (Rusia)

Foto de Alexei Druzhinin \ TASS a través de Getty Images

El llamado hombre de hierro se maneja con dureza, frialdad y fuerza total en su país, “es un atleta, sano y en Rusia el clima siempre es extremo, como sus mejores atributos de imagen, entonces no puedes ceder”.

En ese sentido, el especialista explica que su “régimen fue claro, dio la orden de encierro y las fuerzas armadas estaban en la calle, cerraron las fronteras y los negocios, la actividad humana reducida al mínimo, además de que cuenta con una infraestructura médica superior; y si bien en ese formato no debería haber fallas, el Covid-19 encontró camino para ubicar a Rusia como el cuarto país con mas contagios, pero solo con 12,000 defunciones”.

“Su reelección prácticamente vitalicia, confirmó su poderío y control político (por los medios y al costo que fuere)”, afirmó Paredes.

Donald Trump (Estados Unidos)

Foto: Tasos Katopodis / Reuters

Para el experto en comunicación, dado que Trump está en campaña, todo lo que haga está determinado por su ego y después por sus estrategias electorales.

“Todo está en entredicho por la recesión, si el sueño americano no se cumple, no hay bases de votantes que lo apoyen, entonces él no podía ceder, incluso ni en la cercanía de contagios en su staff en la Casa Blanca lo movió de esta actitud, ni siquiera en actos de campaña se tomaron las medidas suficientes”.

Sin embargo, añade, “es hasta que los números son abrumadores, que los contagios siguen creciendo y que su popularidad se mantiene a la baja que intenta conciliar, se muestra por primera vez en público usando cubrebocas. Esta obstinación del ‘comandante en jefe’ es parte de la retórica americana y tampoco puede verse vulnerable, su personalidad, no soporta tampoco eso”.

Jair Bolsonaro (Brasil)

El presidente Bolsonaro anunció el martes 07 de julio que dio positivo por COVID-19 después de presentar síntomas. Foto de Bruna Prado / Getty Images

“Bolsonaro es otro personaje en el que la obstinación personal y el mesianismo se convierte en parte del problema”, apunta Paredes.

No sabe separar sus limitaciones personales de la representación institucional que carga, esa idea de superioridad de mantener la popularidad a toda costa es parte de su discurso.

“Es un personaje cuasi divino que prometió milagros, no tolera la crítica y en su afán de sostener su inamovilidad no le importó poner en riesgo a la población enviando mensajes contradictorios, mostrando su incapacidad, ineficacia y carencia de sentido común”.

Andrés Manuel López Obrador (México)

Foto: Presidencia vía Reuters

“López Obrador tiene un problema similar a Trump y Bolsonaro, es un mesiánico populista, estos personajes viven de recrear las figuras, milagros, todo lo pretenden solucionar como por arte de magia”

En su análisis, el especialista apunta que estos mandatarios no son estadistas y les preocupa más la acción electorera que otra cosa.

“Todo se resume a un melodrama, a una novela diaria, que hay que sostener, el minimizar las cifras, emitir mensajes de esperanza y de que las cosas están mejorando es una obsesión. El discurso no ha cambiado desde que hubo 100 muertos a los más 40,000 actuales, no se va a mover de ahí”.

Esto refleja en que para el presidente mexicano, agrega Paredes, el cubrebocas es un estorbo, vive de la demagogia, no quiere quitarle efectos no verbales a su escenificación cotidiana.

“Mostrarse en público es una contradicción, igualmente aún con funcionarios ‘supuestamente’ enfermos de Covid-19 no se inmuta e impone a otros que tampoco lo usen, se rehúsa a ser evaluado como funcionario público, se mantiene en campaña y lo demás no es asunto prioritario, echando mano de otros milagros como las pensiones, el control del INE, los corruptos encarcelados… quiere reponer el costo político de la pandemia”.

“Lo más importante es cuidarse”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró durante su conferencia matutina del miércoles que lo más importante para evitar contagios de coronavirus es cuidarse y cumplir las recomendaciones por encima del uso de cubrebocas.

“Lo más importante es que hemos aprendido a cuidarnos en estos tiempos. Que nos cuidemos, que cada uno de nosotros nos cuidemos y no sea por obligación, sino que tomemos conciencia de que depende mucho no enfermarnos, en este caso no contagiarnos, de nuestra actitud”, aseveró en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

El mandatario defendió que el uso de cubrebocas “no tiene que ser por decreto, por orden” ya que los ciudadanos son “mayores de edad” y saben cuidarse.

Asimismo, López Obrador se quejó de que los medios relacionen que los presidentes Donald Trump, Jair Bolsonaro y él no usen cubrebocas con la cantidad de muertos por la pandemia en Estados Unidos, Brasil y México, “como si eso tuviese una relación”.

Presidentes que si usan el tapabocas pero también tienen tasas altas de contagios

Narendra Modi (India)

Foto del Gobierno indio / Folleto / Agencia Anadolu a través de Getty Images

El Primer Ministro indio, Narendra Modi visita a Nimu en Ladakh para interactuar con las tropas indias, el 03 de julio de 2020. Al primer Ministro se le ve constantemente utilizar el cubrebocas hasta en reuniónes con sus ministros. Pero los casos de acumulados en la India son 1 millón 238,798 y su curva de crecimiento está lejos de aplanarse.

Cyril Ramaphosa (Sudáfrica)

Foto: ER Lombard / Gallo Images a través de Getty Images

En la foto, el presidente Ramphosa y su ministro Lindiwe Sisulu visitan el Centro de Comando de Asentamientos Humanos, Agua y Saneamiento Covid-19 en Rand Water el 7 de abril de 2020 en Johannesburgo, Sudáfrica. El Centro de Comando inició luego del anuncio del Presidente de que el país se encontraba en un Estado de Desastre Nacional debido a la aparición del coronavirus. Acumula 394,948 casos con 5,940 defunciones.

Martín Vizcarra (Perú)

Fotos: Presidencia de Perú vía Reuters.

En las fotos tomadas el 15 de julio de 2020, el presidente peruano Martín Vizcarra (izquierda) nombra a Pedro Cateriano (derecha) como Jefe del Gabinete Ministerial, durante una renovación del Gabinete de Ministros en medio de la pandemia y la Crisis económica que enfrenta el país en Lima, Perú. A pesar de que Perú fue de los primeros en tomar medidas de aislamiento en cuanto tuvo los primeros casos de coronavirus eso no impidió que sume 366,550 casos de Covid-19.

Sebastián Piñera (Chile)

Foto de Marcelo Hernández / Getty Images

El presidente de Chile, Sebastián Piñera en un evento para conmemorar el 93 aniversario de la policía chilena conocida como Carabineros en la Escuela de Oficiales de Carabineros el 27 de abril de 2020 en Santiago, Chile. Los casos en Chile acumulados son 334,683 y su curva muestra ya un leve descenso.

Boris Johnson (Reino Unido)

Foto de Ben Stansall-WPA Pool / Getty Images

El primer ministro británico, Boris Johnson, visita la sede del Servicio de Ambulancia de Londres NHS Trust el 13 de julio de 2020 en Londres, Inglaterra. De los primeros presidentes en contraer la enfermedad, y casi no usa tapabocas. Reino Unido es el tercer país con mayor número de muertes.

Angela Merkel (Alemania)

Foto de Dursun Aydemir / Agencia Anadolu vía Getty Images

La canciller alemana Angela Merkel llega para asistir a la Cumbre de Líderes de la Unión Europea (UE) en Bruselas, Bélgica el 20 de julio de 2020. Los líderes de los 27 estados miembros de la UE continúan reuniéndose desde el viernes en relación con el programa de recuperación preparado contra el efectos económicos de Covid-19 y el presupuesto futuro. Merkel es considerada como una de las líderes mundial quien mejor ha manejado la pandemia.