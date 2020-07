El uso (político) del cubrebocas en México

Esta semana Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, refirió que el uso del cubrebocas sería uno de los elementos más importantes para proteger a la población, pero también para relanzar con mayor éxito la economía. La afirmación provocó un cruce de declaraciones, aunque esta no es la primera vez que se presentan controversias en el gobierno federal en torno a las medidas sugeridas para tratar de contener la pandemia.

Un día después de que Herrera se pronunciara en torno a la necesidad de utilizar cubrebocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo contradijo en su conferencia matutina y aseguró que si las mascarillas fueran una “opción para la reactivación económica” él se la pondría inmediatamente.

“Es la sana distancia y la libertad”, aseguró AMLO al referirse a las medidas necesarias y correctas¡s para tratar de contener la propagación de los contagios por Covid-19.

Aunque el uso de cubrebocas por parte de personas sanas en el entorno comunitario no está respaldado por la evidencia actual y conlleva incertidumbres y riesgos críticos, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también se ha convertido en tema político electoral, advierte Alfredo Paredes, CEO de Capitol Consulting & Communication y experto en comunicación estratégica.

“El presidente al inicio de la pandemia hizo declaraciones como que el Covid no le daba a los pobres, estamos preparados, vamos a salir rápido. Y en el afán de dar un mensaje de que vamos a salir rápido, no pasa nada, prácticamente él es una persona que no se enferma también puso en la gente ese mensaje.El mensaje es que la 4T sigue solida y firme, el cubrebocas seria el símbolo de recesión económica, de la perdida de empleos, darle puntos a sus adversarios y eso no lo quiere asumir ”, señaló.

El cubrebocas también distrae el discurso no verbal del mandatario, que es uno de los elementos más importantes de su comunicación, afirmó Paredes.

“Lo va a limitar mucho, el presidente usa estas imágenes no verbales, las señales de los dos, las manos, las expresiones de la boca, cuando él busca esta actitud mesiánica, el uso del cubrebocas limitaría mucho estos recursos histriónicos en su mensaje y personificación como líder, entonces el cubrebocas le estorba”.

Cabe destacar que los integrantes del gabinete de AMLO usan el cubrebocas de manera intermitente y dependiendo el acto público en el que se encuentren.

En el caso del mandatario en dos ocasiones se le ha visto en público usando cubrebocas al abordar vuelos comerciales, el primero con destino a Washington y el segundo con destino a Manzanillo. Las aerolíneas exigen el uso de este artefacto a todos los pasajeros como requisito para abordar los aviones.

Las palabras de la OMS

El elementos más importante de la respuesta ante la pandemia de Covid-19 es la confianza de los ciudadanos hacia los gobiernos, sin embargo líderes de diferentes países están socavando este elemento con mensajes confusos, ha advertido Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Si los gobiernos no se comunican claramente con los ciudadanos e integran una estrategia comprensiva enfocada en suprimir la transmisión y salvar vidas, si la poblaciones no siguen los principios básicos de distanciamiento físico, lavado de mano, uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta y permanecer en casa cuando están enfermos , si no se atienden estas medidas básicas, la pandemia va a empeorar, empeorar y empeorar”, fueron las palabras de Adhanom Ghebreyesus durante una de las conferencias de la OMS para informar el avance del virus y las medidas recomendadas.

