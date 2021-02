Ante el cierre de 20,000 escuelas particulares en medio de la pandemia de Covid-19, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana (ANFE-ANEP) informó que el 1 marzo dichos centros escolares reanudarán sus clases presenciales.

Se estima que hasta un 65% de los alumnos de escuelas particulares regresen a las aulas en toda la República Mexicana, desde el nivel preescolar hasta posgrado, luego de que dos millones de estudiantes de estos colegios desertaran ante el cierre de aulas.

“Todo estará apegado al estado de derecho donde se restablecerán los derechos violados y se garantizará el disfrute de los mismos, se solicitará el apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de los gobernadores y secretarías de educación estatales”, expresó Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANFE-ANEP en conferencia de prensa.

Te podría interesar: Cerrarán hasta 20,000 escuelas privadas; han perdido más del 40% de sus estudiantes

Ante la respuesta gubernamental de no abrir las escuelas particulares durante el ciclo escolar 2020-2021, la ANFE-ANEP declaró que tomarán acción para la reapertura siguiendo los protocolos de higiene y en caso de que quieran aplicarles sanciones, aplicarán recursos legales.

“No puede haber multas, se tiene que motivar y fundamentar en qué lo están haciendo, el Estado ha estado violando los derechos de la sociedad, sobre todo el materia educativa y no se dan cuenta que violan el derecho a la salud, a través de que hay trastornos emocionales, mentales, de obesidad y de todo tipo, en estudiantes”, explicó Villar Jiménez.

De igual forma, el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares reiteró que buscan el diálogo con Delfina Gómez, la nueva titular de la SEP para que les proporcionen facilidades.

“Estamos ahorita en acercamiento tratando de tener un contacto directo con la nueva secretaria de educación, no lo podíamos hacer, queríamos que las clases empezaran en febrero pero no había cambio de secretario, y Esteban Moctezuma era muy cerrado y no quería abrirse para el diálogo y no podríamos llegar a ningún acuerdo”, declaró el presidente de la ANFE-ANEP.

Suscríbete a Forbes México