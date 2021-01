La Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana (ANFE-ANEP) informó que cerrarán 20,000 escuelas privadas de las 48,000 que hay en todo el país a causa de la imposición de las clases en línea y la imposibilidad de reabrir instituciones.

“La sociedad mexicana no está preparada para integrarse a un sistema educativo a distancia, así como tampoco contaba con los instrumentos y tecnología, mientras más pasa el tiempo más desertan los alumnos”, consideró Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANFE-ANEP.

Además, estimó que de los 5,500,000 de estudiantes del sector privado, 2,300,000 se pasarán al público para validar sus estudios en línea, es decir, más del 40% de alumnos abandonarán sus estudios en las escuelas privadas.

Ante esto, la ANFE-ANEP demandó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) abrir un diálogo y que se fije una cita para que las escuelas privadas puedan reanudar actividades, siguiendo los protocolos de higiene que eviten la propagación de Covid-19.

“Las escuelas particulares ya deben iniciar las clases de manera

presencial, con la participación de todos los padres de familia y todos los sectores de la iniciativa privada. El Estado de Derecho está de su parte y es la base de sus actividades“, agregó Villar Jiménez.

Ante esto, la asociación fue clara al anunciar que en febrero abrirán sus puertas: “haremos uso de un amparo que nos permita abrir puertas a nuestra comunidad dentro de las medidas sanitarias que se requieren para protección para todos”.

De igual forma, reiteró que el 65% de los padres de familia que mantienen a sus hijos en la educación privada han mostrado su interés en que se regrese a las aulas. La Asociación estimó que a nivel nacional se perderán 200,000 empleos de profesores y administrativos en las escuelas privadas.

La ANFE-ANEP agregó que ha recibido presiones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), además, que el gobierno y la SEP “no están poniendo atención” a pesar de que tienen la responsabilidad de ayudar al sector.

“Las escuelas privadas son no contribuyentes de ningún impuesto ya que la educación no es una actividad mercantil, así lo establece la Ley Federal de Educación, entonces no puede haber utilidades, solamente cuando se adquieren utilidades es cuando se pagan los impuestos”, precisó el presidente de la ANFE-ANEP.

