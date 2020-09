México, el segundo país de América con más casos de sarampión en 2020

Del 28 de febrero al 31 de mayo, en México se registraron 196 casos de sarampión, una enfermedad que ya no era endémica en México, aunque las autoridades sanitarias cuentan con procesos eficientes para controlarla.

La mayoría de los casos de sarampión registrados, es decir, 69% no habían recibido la dosis de vacuna contra esta enfermedad, que tradicionalmente otorga el sistema de salud público del país.

“Se bajó la guardia al programa de vacunación, como ya no había casos la gente decía ‘¿para qué nos vacunamos?’. Pero si ya no hay casos es muy importante vacunarnos para generar este escudo de la población susceptible y con ello proteger a los no vacunados”, detalló Miriam Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para Salud de la Infancia y la Adolescencia.

México es el segundo país con más casos del continente americano registrados este año, después de Brasil, donde se han detectado 7,856 casos; en tercer lugar está Argentina, con 61 casos.

El 31 de mayo se registró el último caso de sarampión y hasta la fecha no existen casos sospechosos de contagio por sarampión, por lo que se considera que se trató de un brote corto.

Santa Elizabeth Ceballos Liceaga, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, detalló que a diferencia de Covid-19 con el que una persona infectada tiene la capacidad de contagiar de dos a tres personas, una persona con sarampión puede infectar entre 12 y 18 personas.

Las profesionales de la salud recordaron que la vacunación en el país son gratuitas e invitaron a la población a hacer uso de ellas.

