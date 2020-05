México supera las 5,000 muertes por Covid-19; casos confirmados llegan a 47,144

Los fallecimientos por coronavirus Covid-19 llegaron a los 5,045 decesos y en tanto los casos positivos acumulados hasta el momento suman 47,144, según dio a conocer hace instantes el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.

Según el reporte de este sábado, se registraron 278 víctimas fatales, en tanto los sospechosos acumulados alcanzan 29,409.

López-Gatell subrayó que la pandemia está en el punto más alto Valle de México y pronto llegará a otras ciudades, en tanto son 4 las que registran panorama inverso.

Sostuvo además que van 55 días de la jornada de Sana Distancia y que restan 15 para finalizarla. Asimismo, el funcionario resaltó la necesidad “extraordinariamente valiosa” de quedarse en casa para mantener la reducción y mitigación de los contagios de Covid-19.

Instó además que “no abran las empresas grandes que no cumplen actividades esenciales, en ninguna parte del país. Esta es una disposicion para todas las entidades publicas sociales y privadas que no sean esenciales: no pueden, ni deben abrir”.

Dijo además que donde haya actividades no esenciales, la consecuencia será en 7 a 10 dias y los contagios muy fuertes.

Si bien en la Ciudad de México debido al relajamiento del confinamiento, López-Gatell destacó que “se aprecia cualitativamente más tránsito con autos y peatones, es preciso respetar la medida en todo el Valle de México y alrededores”.

Finalmente, el funcionario remarcó que “en Monterrey y Guadalajara, la cantidad de casos podría crecer en 15 días debido a los informes de relajación del aislamiento, ya que están comenzando a desarrollarse actividades no esenciales”.