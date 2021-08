Si Del Valle no quiere pagar deuda de Interjet al SAT que se haga a un lado: abogado de Alemán Magnani

Luego de que la Interpol emitiera una ficha roja para buscar al fundador de Interjet, Miguel Alemán Magnani, por el delito de defraudación fiscal por 65 millones de pesos por Interjet, su abogado, Javier Mondragón, aseguró que su cliente ya encontró un fondo para poder saldar la deuda, sin embargo, es Alejandro del Valle quien no permite que esto suceda.

“El Señor Alemán se dio cuenta que no tenían los fondos suficientes entonces fue a buscar fondos al extranjero, fue a Estados Unidos y a Europa y afortunadamente ahí encontró un fondo; desafortunadamente Del Valle dice que no se sale, que él ya es el dueño de la empresa y por lo tanto, no va a pagar nada y no nos permite que haya un aumento de capital”, explicó en entrevista con Forbes México.

El abogado de Alemán Magnani pidió que si Alejandro del Valle y Carlos Cabal no puedan pagar los impuestos, “se hagan a un lado” para permitir que quienes sí tienen los recursos lo hagan, ya que aseguró que su cliente encontró un fondo de inversión en Europa para pagar la deuda.

“Si ellos se ostentan como propietarios que paguen el impuesto y aumento de capital al que se comprometieron y con ese dinero se pagarán los impuestos, a los trabajadores y eventualmente se reiniciarán las labores de la empresa. Si no lo hacen ellos que se hagan a un lado y que permitan que gente que tiene los recursos y habilidad empresarial lo haga, lo que no pueden hacer es condenar a la empresa a la muerte y a los trabajadores al desempleo”, pidió Mondragón.

Mondragón también reiteró que a quienes las autoridades deberían estar buscando para que paguen por las deudas de la aerolínea al SAT son precisamente Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche quienes asumieron el control de la empresa el verano pasado.

“¿A quién tendrían que haber denunciado? A quien no pagó y se llaman Alejandro de Valle y Carlos Cabal, porque la familia Alemán una vez que les intervinieron la caja de la empresa y les embargaron sus bienes decidieron ceder el control de la empresa a dos personas que decían ser empresarios y que dijeron que podrían pagar 4,300 millones de pesos en un aumento de capital a lo que firmaron y se comprometieron y además traerían 150 millones de dólares de un crédito a través de un fondo de inversión”, explicó.

El abogado de Alemán Magnani agregó que una vez que se celebró la Asamblea de aumento de capital, Del Valle y Cabal Peniche tomaron control de la empresa, de la caja y dejaron de pagar impuestos, a trabajadores, proveedores y pusieron a la empresa a una situación crítica.

“El Fisco tendría que haber buscado el pago de estas personas. La comisión del delito se da hasta que de plano es imposible el cobro y a quien tendría que haber perseguido el fisco es al señor del Valle y Cabal Peniche. Pero por algún motivo decidieron consignar a Alemán Magnani porque en 2018 fue cuando se dio el supuesto de retraso en el pago de los impuestos”, detalló.

Asimismo, Mondragón aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido su apoyo para apoyar a la empresa Interjet porque seguramente le interesa conservar los empleos.

“El presidente de la República se ha mostrado generoso, ha ofrecido ayudar a Interjet, desafortunadamente no se han dado las condiciones. Yo no creo que el presidente esté de acuerdo con que se pierdan empleos, yo creo que lo que más le importa es conservar los empleos y el bienestar de los trabajadores y a nosotros también”, dijo.

El abogado reiteró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe exigirles el pago de los impuestos a Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche y agregó que puede hacerlo de forma automática, al ser ellos los accionistas y propietarios.

“Ellos dejaron de pagar impuestos durante seis meses cuando ya se cambió la ley y ya es delito, no era delito en 2018, fue delito en 2020“, subrayó.

