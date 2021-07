Alejandro del Valle y Carlos Cabal no pagaron los impuestos de Interjet: abogado

Francisco Javier Mondragón Alarcón, abogado de Miguel Alemán Magani, asegura que los empresarios Alejandro del Valle de la Vega y Carlos Cabal Peniche no pagaron los impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), una operación que les daba el control de 90% de las acciones de ABC Aerolíneas, conocida como Interjet.

“El abogado Ángel Junquera invitó al señor Cabal y del Valle, que eran sus clientes, para que invirtieran en la empresa ABC Aerolíneas y ellos invirtieron 4 mil 800 millones de pesos para pagar los impuestos”, cuenta el defensor del fundador de la línea aérea de bajo costo.

“Se hizo una asamblea en la que ellos se obligaron a pagar los impuestos de 4 mil 800 millones de impuestos, por lo que se les dio 90% de las acciones de la compañía y no pagaron”, dice a Forbes México.

“No pagaron ni un peso y les creímos, porque su abogado era el abogado de la familia Alemán en ese momento, el señor Ángel Junquera”, afirma el abogado de Miguel Alemán Magnani.

El 13 de julio de 2020, un grupo de inversionistas, encabezados por el ex banquero de la época salinista Carlos Cabal Peniche y el empresario Alejandro del Valle, impulsaron la capitalización de Interjet por más de 150 millones de dólares para poder continuar con sus operaciones.

“La aerolínea agradece la firme decisión de un grupo de inversionistas, encabezado por los empresarios Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, quienes confiaron en México, en Interjet y en la familia Alemán”, dijeron en un comunicado de prensa.

A mediados de septiembre de 2020, el SAT embargó las cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC Aerolíneas (Interjet), una aerolínea propiedad de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Margani, por el incumplimiento del pago de impuestos por 2 mil 947 millones de pesos.

Lourdes del Ángel Palacios, administradora desconcentrada de Recaudación del SAT del Distrito Federal, fue la encargada de solicitar 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas, quien no pagó el impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores ni el impuesto al valor agregado y multas en 2017, 2018 y 2019.

El 3 de noviembre de 2020, Alejandro del Valle de la Vega, presidente ejecutivo de ABC Aerolíneas, informó que las cuentas, marcas y automóviles de la aerolínea están embargadas por el SAT, ya que adeudan impuestos de 2019, 2018 y 2017.

“Somos de las pocas empresas que tenemos pagado los impuestos de 2020, pero debemos 2019, 2018 y parte del 2017. Por eso el gobierno nos dijo: Págame”, dijo el empresario a los trabajadores sindicalizados de ABC Aerolíneas.

“No se tienen recursos para pagar los impuestos y nadie invierte, porque los impuestos generan un bloqueo dentro de la empresa y por eso tenemos una interventora de ley y tenemos todo embargado, que es de ley, y hasta las acciones de la empresa (están embargadas)”, manifestó el inversionistas interesado en rescatar a la aerolínea mexicana.

El 9 de noviembre de 2020, Miguel Alemán Magnani, presidente de la Grupo Alemán, informó que hay algunos arreglos de Interjet para pagar 2,947 millones de pesos de impuestos sobre la renta y valor agregado adeudados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Estamos completamente de acuerdo, los impuestos se deben de pagar y de ninguna manera se debe pedir condonación ni nada. Solamente se debe pedir el apoyo para que te ayuden a terminar de pagar y afortunadamente se ha logrado hacer unos arreglos para pagar la totalidad de la deuda, que se va pagar y lo estamos haciendo y lo estamos logrando”, declaró el empresario mexicano.

A finales de diciembre de 2020, Servicios de Personal del Estado de México (SPEM), una empresa ligada a Alejandro del Valle de la Vega, dijo que podía asumir la deuda de impuestos de Interjet con el Servicio de Administración Tributaria.

“Particularmente han pedido durante meses que la empresa Servicios de Personal del Estado de México (SPEM) pueda asumir la deuda de impuestos que tiene Interjet (con el SAT)”, señaló Francisco Joaquín del Olmo Velázquez, director de la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), a los trabajadores de ABC Aerolíneas.

El líder sindical de los trabajadores, quien sostuvo una reunión con autoridades y directivos de la empresa presidida por Alejandro del Valle de la Vega, agregó que la propuesta de que SPEM pague los impuestos fue presentada a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como a la Agencia Federal de Aeronáutica Civil y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

— ¿Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle de la Vega invirtieron y pagaron los impuestos?, se le cuestiona a Francisco Javier Mondragón Alarcón.

— No pagaron ni un peso y les creímos, porque su abogado era el abogado de la familia Alemán en ese momento, el señor Ángel Junquera.

—¿Ángel Junquera que es buscado por la Fiscalía General de la República por otros delitos?

— El señor Junquera anda a salto de mata y ando huyendo…

—¿El que no paguen los mete en un problemón con el SAT?

—Nos quitan la empresa y nos hacen a nosotros responsables del pago de los impuestos.

—¿Miguel Alemán Magnani posee 10% de las acciones de la empresa?

—La familia es dueña del 10% y él posee entre 2% y 3%.

—¿El resto de las acciones de la empresa son de Alejandro del Valle?

—Pues de su propiedad y no, porque si usted compra una propiedad y no paga, pues no es dueño de nada. Pero ahora estamos metidos en un lío y el único que puede resolverlo es un juez.

Francisco Javier Mondragón Alarcón dice que Interjet tenía una estructura administrativa, ya que había un consejo de Administración, un comisario, un auditor interno y otro externo, como Deloitte, así como un director general, un director de finanzas, un director de administración y un gerente de impuestos, subgerentes de impuestos.

“ABC Aerolíneas es una corporación con más de 5 mil empleados y trabajadores.

Obviamente no se le puede atribuir al señor Miguel Alemán Magnani, vicepresidente del Consejo de ABC Aerolíneas, la responsabilidad, porque no tenía un cargo directivo”, señala el abogado.

“Nunca se discutió en el consejo de Administración y nunca se le avisó al señor Alemán que no se habían pagado los impuestos, así como no hubo una instrucción de no paguen los impuestos”, dice el abogado de Miguel Alemán Magnani.

Mondragón Alarcón recuerda que la aerolínea mexicana no contaba con los suficientes fondos para pagar el salario a los empleados de confianza y a los sindicalizados, así como saldar los impuestos.

“Acusan a Miguel Alemán de retener el impuesto sobre la renta de los trabajadores y no enterar”, manifiesta el defensor del hijo del ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco.

El litigante explica que la empresa para pagarle 100 pesos a un trabajador; le paga 80 al trabajador, otros 20 pesos al fisco y otros 20 pesos al IMSS, Infonavit y otras entidades más.

“¿Qué hace una empresa si sólo tiene 80 pesos? Sí le paga al trabajador comete un fraude, según las autoridades fiscales, y lo meten preso. Entonces lo que le conviene a la empresa es no pagarle a nadie nada y no pagarle a los trabajadores para no cometer el delito”, sostiene Francisco Javier Mondragón Alarcón.

Agrega que la ley de Concursos Mercantiles y la ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho preferente a cobrar sus salarios frente a cualquier otro acreedor, incluido el Servicio de Administración Tributaria (SAT).La empresa pidió plazo al Servicio de Administración Tributaria para pagar los impuestos, pero no se alcanzó a juntar ingresos suficientes: “El fisco embargó la empresa y se cobró directamente los impuestos que se adeudaba”, concluye Francisco Javier Mondragón Alarcón.

