‘No vamos a cerrar la economía’, dice Sheinbaum sobre variante Ómicron

“No vamos a cerrar las actividades económicas”. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue categórica al señalar que hasta ahora no hay información científica concluyente sobre la nueva variante Ómicron del coronavirus SARS-CoV-2, detectada el 24 de noviembre en Sudáfrica, como para decretar cierres en diversos sectores de la economía de la capital mexicana.

“No hay ningún signo, nada, que nos alerte para cerrar las actividades económicas. Consideramos que (cerrar) afectaría de una manera tremenda no solo al sector económico (empresas), sino también a la economía familiar (empleos). Las medidas que hay que tomar hay que hacerlas en su momento con la información pertinente”, comentó este lunes la mandataria capitalina.

Y remarcó: “no hay nada en este momento que nos esté alertando en la Ciudad de México o el país. En los últimos cinco días regresamos a una disminución de la hospitalización y estamos en números mínimos de defunciones diarias de Covid-19”. El sábado pasado, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México dijo que hasta ese momento no se tenían casos registrados de la variante Ómicron.

Tras la detección de la nueva variante del coronavirus causante del Covid-19, en cascada varios países de Europa comenzaron a confirmar la presencia de casos positivos con ella mientras diversas naciones han anunciado medidas para tratar de evitar su llegada.

Estados Unidos, España, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Singapur, Canadá, Austria e Israel son algunos de los países que han suspendido los viajes de forma temporal o anunciado que impondrán restricciones debido a la detección de la nueva variante.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en el mismo sentido que Sheinbaum.

“(Quiero) decirles a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo con los reportes que me han entregado los especialistas”, dijo el mandatario federal

“Sí hay mucha información en los medios que no debemos de espantarnos porque hay bastante incertidumbre e información no confirmada, no hay información sólida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso”, agregó.

Ómicron ha puesto al mundo en alerta otra vez. En Japón, las personas que ingresen al país y que hayan estado recientemente en Botsuana, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Suazilandia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue deberán pasar una cuarentena obligatoria de 10 días en un centro del Gobierno y someterse a tres pruebas PCR para detectar la presencia del virus durante ese periodo.

Este lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de que es probable que la nueva variante Ómicron del coronavirus se propague a nivel internacional y presente un riesgo muy alto de fuertes aumentos de infecciones que podrían tener “graves consecuencias” en algunos lugares.

“Ómicron presenta un número sin precedentes de mutaciones de la espícula, algunas de las cuales son preocupantes por su potencial impacto en la trayectoria de la pandemia. El riesgo global general relacionado con la preocupante nueva variante Ómicron se evalúa como muy alto”, indicó la OMS. Todavía se estudia si esta nueva cepa es más contagiosa que Delta y si tiene la capacidad de evadir la inmunidad natural y la adquirida por vacunas.

