Pese a Ómicron, antivirales sí pueden frenar la pandemia: exasesora de la OMS

A pesar de que la nueva variante de SARS-CoV-2 identificada como Ómicron presenta más de 30 mutaciones en la proteína spike, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los fármacos antivirales de Merck y Pfizer serían la solución para combatir y eliminar (de una vez por todas) la pandemia de Covid-19.

“¿Cuáles son las consecuencias de las vacunas en esta variante Ómicron? Todavía no lo sabemos. En el caso de los antivirales de Merck y Pfizer, el objetivo que persiguen es que la parte encargada de replicar el virus dentro de nuestras células, esa parte se bloquea de alguna manera y no está 100% vinculado con el virus porque es una parte que nosotros también lo tenemos”, explicó Marilú Acosta, experta en pandemias y exasesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en entrevista para Forbes México.

Hasta el momento, la nueva variante Ómicron se ha detectado en al menos 15 países, incluido México, con 321 casos positivos de la enfermedad de Covid-19; ante esto cobra relevancia la meta de Pfizer sobre fabricar 80 millones de tratamientos antivirales, anunciada en días pasados.

“Los antivirales sin duda alguna siguen siendo una apuesta fuerte para combatir la enfermedad Covid-19 en cualquiera de las variantes porque las vacunas no impiden el contagio, (pero sí) disminuyen el riesgo de severidad, hospitalización y muerte. En cambio, el antiviral una vez contagiado impide la replicación del virus, es decir, para el desarrollo de la enfermedad y esa es su función”, agregó Acosta.

En cuanto al manejo de la pandemia de Covid-19 en México, la infección ha cobrado la vida de 294,715 personas, posicionándolo como el cuarto país a nivel mundial con más decesos después de Estados Unidos, Brasil e India, de acuerdo con datos de Statista.

“Hubo mucho debate a nivel internacional sobre qué era más importante la economía o la salud y básicamente sin personas sanas no hay economía. Me parece bastante alejado de la ciencia, de los expertos y hasta de la ética porque es por encima de la salud de las personas poner la idea política de un grupo en el poder por encima de la población mexicana y es justamente lo que no es adecuado”, puntualizó la experta.

Los antivirales bloquean la actividad de una encima específica que el SARS-CoV-2, independientemente de la variante, la cual necesita para replicarse en el cuerpo infectado, con una efectividad alta.

“En la teoría, los antivirales deberían continuar funcionando pese a Ómicron, en la práctica lo veremos y en cuanto a las vacunas, en teoría no hay tanta fortaleza para decir que seguirán funcionando por los cambios en la proteína S, pero es muy temprano para asegurarlo”, detalló.

La experta aseguró que es necesario que ante la pandemia de Covid-19, el gobierno seleccione a las personas adecuadas que puedan manejar las emergencias sanitarias a nivel nacional e internacional, la cual no debería tener barreras geográficas o políticas. La exigencia es la coordinación.

“En México muchas de las decisiones que se han tomado y la narrativa que se ha ido contando está más basada en la intención política que en el objetivo de responder a la emergencia sanitaria como la que nos está tocando vivir”, advirtió.

A nivel mundial, la pandemia de Covid-19 ha contabilizado aproximadamente 5.3 millones de muertes, de las cuales 4,636 ocurrieron en China, lugar en el que se originó el virus.

“La pandemia se va a acabar cuando quiera porque es un evento natural, de la evolución de la propia especie viral. El antiviral va a detener la réplica de los virus dentro de las personas, tiene dos objetivos generar la respuesta inmunológica de un virus desconocido y la segunda, es que esa persona ya no genera los virus y no contagia”, aseveró Acosta.

La especialista formó parte de un panel de expertos para hablar sobre la medicina del futuro en innovación de cara al post Covid-19 organizado por Roche.

