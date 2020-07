Preocupa subregistro de feminicidios en primer semestre de 2020: Causa en Común

Luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó su informe sobre el primer semestre de 2020, la organización Causa en Común externó su preocupación por un subregistro en las cifras de feminicidio durante dicho periodo.

Por medio de un análisis, la organización de la sociedad civil resaltó su inquietud por el bajo número de denuncias que presentaron algunos estados sobre este tema, como es el caso de Aguascalientes, Querétaro y Tlaxcala, quienes tuvieron registraron un feminicidio en seis meses.

De igual manera, Baja California Sur reportó dos de esa índole; mientras Campeche tres y Yucatán cuatro.

“El sub-registro es particularmente grave en los delitos de feminicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia. Algunos estados no registran estos delitos, y el SESNSP no hace aclaración alguna al respecto”, reiteró la agrupación.

En ese sentido, alertó sobre el riesgo de difundir una idea equivocada sobre que en dichas zonas se esté atendiendo eficazmente la violencia cuando en realidad no son reportados los actos.

“Estas `anomalías´ indican que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía y/o, probablemente, manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva”.

Ante dicho escenario, apuntó que cuatro entidades federativas redujeron sus cifras en este ramo en 50% o más:

De acuerdo al comparativo entre el primer semestre de 2029 y 2020, Querétaro tuvo una tuvo disminución del 83%; Tabasco de 56%; así como Sonora y Tlaxcala de 50%.

Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Causa en Común refirió un aumento del 9% entre el número de feminicidios registrados entre el primer semestre del año pasado con el actual en todo el país, puesto que se denunciaron 41 casos más.

Sin embargo, añadió que se mantuvo la tasa proyectada de 0.8 por cada 100 mil habitantes para este delito, aunque reiteró que el número estaría subrepresentado.

Durante los primeros seis meses del año pasado se tuvo conocimiento sobre 448 feminicidios y el promedio de casos diarios fue de 2; para el periodo de 2020 fueron 489 sucesos y el promedio asesinatos diarios subió a 3.

En el caso de los estados de la República, la organización refirió que Morelos fue quien registró la mayor tasa durante este año, puesto que registró 2.1 feminicidios por cada 100,000 habitantes; a l cual se siguieron Colima con 1.9, Nuevo León con 1.5, Veracruz con 1.4 y Sinaloa con 1.2.

A contraparte, las regiones con menor tasa fueron Querétaro con 0.2, Tlaxcala con 0.2, Aguascalientes con 0.3, Guanajuato con 0.3 y Yucatán con 0.3.

En cuanto a las entidades que registraron mayor número asesinatos de mujeres fue el Estado de México con 63, Veracruz con 47, Ciudad de México con 37, Puebla con 36, Nuevo León con 35, Jalisco con 29; así como Baja California, Morelos y Oaxaca con 20.

A su contraparte, está Yucatán con 4 fallecimientos, Campeche con 3, Baja California Sur con 2; al igual que Aguascalientes, Querétaro y Tlaxcala con 1.

Bajo ese panorama, la zona con mayor aumento en el número de casos fue el Estado de México con 18 feminicidios más; en cambio, nueve estados redujeron sus reportes por feminicidios, como Querétaro que registró 83% menos y Sonora con 12 reportes menos.

Sin embargo, Causa en Común subrayó que estas cifras no indican que sean los estados más seguros paras las mujeres, sino que sus gobiernos registran menos casos.