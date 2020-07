Violencia doméstica contra la mujer aumenta 60% en México durante la pandemia

El confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus llevó a que los registros de violencia contra la mujer en el hogar amentara 60% en México, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En ese sentido, Juliette Bonnafé, integrante del equipo de ONU Mujeres en México, señaló que este dato lo apunta el registro de llamadas a las líneas de apoyo que tiene esta institución para atender a mujeres que enfrentan esta situación.

Mencionó que estos datos son alarmantes porque la violencia de género está creciendo a pasos agigantados y que en el país 2 de cada 3 mujeres mencionan haber vivido algún tipo de violencia desde los 15 años de edad, es decir, que más de 19 millones de mujeres en México viven desigualdad.

“La desigualdad entre hombres y mujeres está en cualquier parte que se mire. Las mujeres en espacios de decisión en el sector económico son un 5%, es muy poco; y lo pongo al revés: un 95% de hombres en estos espacios, es sumamente desigual”, subrayó durante su participación en la tercera edición de BonaTalks -que forma parte de la alianza con Bonafont anunciada a principios de este año-.

ONU Mujeres creó la campaña He for she, la cual busca que hombres y mujeres luchen por la igualdad de género, invitando a empresas, organizaciones y personas que se sumen a la misma para hacer diversos compromisos para erradicar la violencia de género y la tolerancia social al machismo.

Por su parte, también durante dichas conversaciones, Nicko Nogués, director del Instituto de Machos a Hombres, explicó que el término de masculinidad positiva es la forma de entender ser hombre desde una posición antisexista y antirracista, que permite vivir la masculinidad de una manera amplia para lograr construir una mejor sociedad.

Hizo hincapié en la necesidad de lograr hogares igualitarios en México, ya que en 6 de cada 10 hogares el padre es una figura ausente a pesar de vivir ahí, debido a que no se involucran en las labores domésticas ni atienden las emociones de su pareja e hijos.

De acuerdo con las cifras de enero a mayo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el confinamiento se registraron 375 presuntas víctimas de feminicidio y 1,233 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un total de 1,608; es decir, un 6% más que en el mismo periodo de 2019.

Asimismo, se han contabilizado 23,460 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas y se han atendido 108,778 llamadas de emergencia al número 911, relacionadas con incidentes de violencia contra las mujer.