En medio de la creciente propagación del nuevo coronavirus, Forbes ha monitoreado las reacciones multimillonarias y noticias más importantes. Además contacta directamente a los magnates para conocer los escenarios de sus negocios, trabajadores y expectativas ante el Covid-19.

Algunos de los más ricos del mundo están donando grandes cantidades de dinero para ayudar a los países más afectados por la enfermedad. Tal es el caso de Bill Gates, la segunda persona más rica del mundo, quien anunció que la Fundación Bill y Melinda Gates asignó 100 millones de dólares (mdd) para ayudar a la detectar, aislar y crear un tratamiento global contra el coronavirus.

En tanto, Jack Ma, fundador de Alibaba (compañía tecnológica de e-commerce, retail, Internet) y la segunda persona más rica de China, prometió 14 mdd de su fundación para ayudar a desarrollar una vacuna contra el coronavirus y anunció que donaría 500,000 kits de prueba y un millón de máscaras faciales para Estados Unidos.

The first shipment of masks and coronavirus test kits to the US is taking off from Shanghai. All the best to our friends in America. 🙏 pic.twitter.com/LTn26gvlOl

— Jack Ma (@JackMa) March 16, 2020